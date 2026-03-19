Cung đường Tiền Phong Marathon 2026 ‘triệu góc nhìn’ giữa lòng phố biển

Trương Định - Hồ Nam

TPO - Với điểm xuất phát và về đích tại Quảng trường 2/4, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) không chỉ là một cuộc tranh tài đỉnh cao mà còn là hành trình trải nghiệm cảnh quan đặc sắc của phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay từ những bước chạy đầu tiên, các vận động viên (VĐV) đã được đắm mình trong không gian khoáng đạt của biển trời, nơi cung đường uốn lượn﻿ dọc theo bờ biển xanh biếc. Với bốn cự ly 5km, 10km, 21,1km và 42,195km, mỗi nội dung đều mang đến những lát cắt riêng về vẻ đẹp của phố biển nơi đây.
Nổi bật nhất là trên cung đường cự ly 42,195km - nơi hội tụ trọn vẹn cảnh sắc và nhịp sống Nha Trang. Các VĐV sẽ băng qua những tuyến đường ven biển thoáng đãng, một bên là sóng biển rì rào, một bên là hàng dừa xanh rợp bóng.
Tháp Trầm Hương vươn cao giữa trung tâm, nơi được xem như “trái tim” của phố biển Nha Trang.
Từ khu vực Cầu Đá, phóng tầm mắt ra xa là quần thể Vinpearl Nha Trang hiện lên như một điểm nhấn hiện đại giữa nền biển xanh ngắt.
Xen giữa hành trình ấy, các VĐV còn bắt gặp những bức tranh bích họa đầy màu sắc trải dọc theo tuyến đường, tái hiện sinh động đời sống biển, văn hóa địa phương và những nét đẹp dung dị của phố biển.
Nhà trưng bày tài nguyên mẫu vật Hoàng Sa - Trường Sa nằm trên đường Trần Phú.
Khi ngang qua cầu Trần Phú, các VĐV cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh cồn cát độc lạ﻿ mang dáng dấp như một chú cá heo đang vươn mình giữa làn nước.
Tại đây, phóng tầm mắt ra xa, các VĐV cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Tháp Bà Ponagar uy nghi, trầm mặc nằm trên đồi Cù Lao bên bờ sông Cái. Công trình cổ kính với hơn một nghìn năm lịch sử không chỉ là biểu tượng văn hóa của người Chăm, mà còn như một “chứng nhân” lặng lẽ của vùng đất này qua bao biến thiên.
Đặc biệt, khoảnh khắc lướt qua khu vực Hòn Chồng, nơi có những khối đá xếp chồng kỳ thú bên bờ biển, vừa hoang sơ vừa thơ mộng, vừa gắn với những câu chuyện truyền thuyết đầy bí ẩn về dấu tích bàn tay 5 ngón in sâu trên một tảng đá lớn.
Dấu tích bàn tay 5 ngón in sâu trên một tảng đá lớn.
Không chỉ gây ấn tượng bởi những biểu tượng nổi bật, cung đường còn đưa các vận động viên đi qua những đoạn đường rợp bóng cây xanh, đặc biệt là những hàng thông thẳng tắp trên tuyến đường ven sông. Xen giữa những cung đường xanh mát là các tuyến phố nội đô được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Đặc biệt, khu vực Quảng trường 2/4﻿ không chỉ là nơi xuất phát và về đích mà còn là “trái tim” của giải đấu. Tại đây, hình ảnh những đàn chim bồ câu tung cánh, thân thiện sà xuống bên các VĐV và du khách đã trở thành một nét chấm phá bình yên giữa không khí thi đấu sôi nổi, tạo nên dấu ấn khó quên cho bất kỳ ai tham dự.
Đàn chim bồ câu thân thiện ở khu vực Quảng trường 2/4.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Trương Định - Hồ Nam
#Marathon 2026 #Khánh Hòa #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Báo Tiền Phong #Đón ánh bình minh #phố biển Nha Trang #cung đường chạy

