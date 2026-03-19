Cung đường Tiền Phong Marathon 2026 ‘triệu góc nhìn’ giữa lòng phố biển

TPO - Với điểm xuất phát và về đích tại Quảng trường 2/4, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) không chỉ là một cuộc tranh tài đỉnh cao mà còn là hành trình trải nghiệm cảnh quan đặc sắc của phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tại đây, phóng tầm mắt ra xa, các VĐV cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Tháp Bà Ponagar uy nghi, trầm mặc nằm trên đồi Cù Lao bên bờ sông Cái. Công trình cổ kính với hơn một nghìn năm lịch sử không chỉ là biểu tượng văn hóa của người Chăm, mà còn như một “chứng nhân” lặng lẽ của vùng đất này qua bao biến thiên.
Không chỉ gây ấn tượng bởi những biểu tượng nổi bật, cung đường còn đưa các vận động viên đi qua những đoạn đường rợp bóng cây xanh, đặc biệt là những hàng thông thẳng tắp trên tuyến đường ven sông. Xen giữa những cung đường xanh mát là các tuyến phố nội đô được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.