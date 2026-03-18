Nhiều lãnh đạo chủ chốt trúng cử HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới

Nhật Huy
TPO - Chiều 18/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, 85 người đã trúng cử từ 143 ứng cử viên, trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và không ít đại biểu lần đầu tham gia cơ quan dân cử cấp tỉnh.

Theo danh sách 85 biểu trúng cử HĐND tỉnh An Giang khoá mới, có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm của tỉnh, như ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong, ông Ngô Công Thức và ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Hồng Thắm và ông Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

z7621522405229-81394822b2b78379cf280741f14a6eb4.jpg
Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tham gia bỏ phiếu sớm tại phường Long Xuyên sáng 15/3. Ảnh: Nhật Huy.

Danh sách trúng cử còn có ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Ngô Thanh Vũ - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng nhiều cán bộ lãnh đạo sở, ngành...

Trong số các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ này có nhiều giám đốc, phó giám đốc sở ngành, bí thư và phó bí thư đảng ủy cấp xã.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn diễn ra ngày 15/3 đã thành công tốt đẹp. Toàn tỉnh có 60/102 xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Xem thêm

Cùng chuyên mục