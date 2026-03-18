Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân hội đàm

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, tại cuộc hội đàm cấp cao diễn ra ngày 18/3 ở tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đều khẳng định tầm quan trọng của hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt này.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhấn mạnh, chương trình Giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc (Đối thoại 3+3); thể hiện vai trò, tích cực chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác quốc phòng và các nội dung hợp tác được hai bên thống nhất.

Đoàn đại biểu hai nước tham dự hội đàm cấp cao tại Quảng Ninh, ngày 18/3.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, với các hoạt động giao lưu thiết thực, ý nghĩa, Giao lưu lần thứ 10 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành điểm nhấn quan trọng cho hoạt động đối ngoại giữa hai nước những ngày đầu Xuân 2026, góp phần tạo không khí hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội.

Tổng kết 10 lần tổ chức chương trình giao lưu, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Trung Quốc - Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Bắt đầu từ năm 2014 đến nay, mỗi lần tổ chức giao lưu đều có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Ban đầu, giao lưu chỉ tập trung các hoạt động trong các đơn vị Quân đội hai nước; sau đó, quy mô và hình thức tổ chức ngày càng phát triển với sự tham gia của chính quyền, đoàn thể địa phương.

Trong đó có nhiều hoạt động ý nghĩa như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hai bên biên giới; giao lưu văn hoá - văn nghệ giữa học sinh, nhân dân hai bên biên giới... đã được tổ chức thường niên. Nhiều hoạt động ngày càng đi vào thực chất, đặc biệt trong năm nay, lần đầu tiên hai bên chứng kiến hoạt động huấn luyện liên hợp giữa Hải quân hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tham dự chương trình giao lưu được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Giao lưu cũng đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam và Trung Quốc; đồng thời thể hiện rõ vai trò tiên phong của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước trong chủ động triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, khai thác điểm tương đồng nhằm xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai bên.

Giao lưu đã trở thành kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng về những vấn đề cùng quan tâm, nhằm đưa hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước.

Cùng với đó, giao lưu đã thực sự trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, trở thành sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hàng năm, được lãnh đạo các cấp ủng hộ, nhân dân hai nước đồng tình và dư luận quốc tế quan tâm, là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai biên giới.

Về phương hướng tổ chức giao lưu trong thời gian tới, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của cơ chế này, ngày càng đi vào thực chất; tiếp tục khẳng định là sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hàng năm, là kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, là một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân trao quà của Bộ Quốc phòng hai nước tặng Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh).

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền để nâng cao sức lan tỏa của giao lưu, làm nổi bật thông điệp về sự tin cậy chính trị, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội Việt Nam - Trung Quốc.

Bày tỏ vui mừng cùng Bộ trưởng Phan Văn Giang đồng chủ trì chương trình Giao lưu lần thứ 10, Thượng tướng Đổng Quân cho biết đã cùng người đồng cấp bên phía Việt Nam tham gia Đối thoại 3+3, cùng nhau bàn bạc về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc.

Cảm ơn Việt Nam đã chuẩn bị tốt, chu đáo cho chương trình giao lưu lần này với nhiều hoạt động rất ý nghĩa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết, trong khuôn khổ chương trình Đối thoại 3+3, hai nhà lãnh đạo của Việt Nam là Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đánh giá giao lưu không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai Quân đội mà còn góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Thượng tướng Đổng Quân, những năm qua, quan hệ hai nước, hai Quân đội không ngừng được tăng cường, các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc phòng hai bên đã làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước; hai bên cần tăng cường giao lưu để góp phần bảo đảm ổn định tình hình khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân tới thăm Trường THPT Trần Phú ở tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tướng Đổng Quân cũng khẳng định, từ năm 2014 đến nay, giao lưu đã lan tỏa tinh thần hữu nghị, quan hệ hai nước phát triển vượt bậc. Những thành quả đạt được là có sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai nước kiên trì mở rộng quan hệ hợp tác; do đó giao lưu đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, ngày càng thực chất, có chiều sâu.

Thông qua giao lưu, bầu không khí hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đậm nét. Kế thừa truyền thống này, hai bên hiện thực hóa, tăng cường các hoạt động Giao lưu giữa Quân đội hai nước.

Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh khu vực, nhất là biên giới giữa hai nước. Nhân dân hai nước được giao lưu tốt hơn; không chỉ đóng góp cho quan hệ hai nước mà còn phát triển mối quan hệ giữa nhân dân biên giới hai nước và thúc đẩy giao lưu 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

“Những năm gần đây, cơ chế giao lưu đã phát triển thực chất hơn, tôi và Đại tướng đến mỗi người chiến sĩ vừa là đồng chí vừa là anh em, là biểu tượng của hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước”, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đổng Quân đã trân trọng mời Đại tướng Phan Văn Giang tham gia Diễn đàn Hương Sơn do Trung Quốc tổ chức trong năm 2026.