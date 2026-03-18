Iran tuyên bố tấn công 100 mục tiêu quân sự Israel, biến bầu trời đối phương thành 'cảnh tượng ngoạn mục'

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tấn công hơn 100 mục tiêu tại thành phố Tel Aviv, Israel để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Tư (18/3) cho biết đã phát động đợt tấn công thứ 61 như một phần của Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

"Trong đợt tấn công chớp nhoáng dữ dội này, tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr đã bắn trúng hơn 100 mục tiêu quân sự và an ninh ở Israel mà không gặp bất kỳ cản trở nào", IRGC cho biết.

IRGC khẳng định các cuộc tấn công sử dụng tên lửa đa đầu đạn, nhằm tăng cường hiệu quả phá hủy, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động trả thù cho ông Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Iran phóng loạt tên lửa trong đợt tấn công thứ 61.

Trước đó, Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.

"Đêm nay, bầu trời của đối phương sẽ trở thành một cảnh tượng ngoạn mục hơn nữa", ông nói.

Theo Chuẩn tướng Sardar Mousavi, việc leo thang các đòn trả đũa nhằm đáp lại yêu cầu của đất nước: "IRGC phải giáng đòn mạnh mẽ hơn để đáp trả những hành động tàn bạo của đối phương".

Trong khi đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cảnh báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump "hãy chờ đợi những bất ngờ của chúng tôi", đồng thời tuyên bố các đòn đáp trả của Iran sẽ "vượt ngoài trí tưởng tượng của đối phương" và tiếp diễn cho đến khi đạt được mục tiêu.

Theo phía Iran, chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4 đã huy động hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công.

Các mục tiêu bao gồm Tel Aviv, Jerusalem, Haifa và Beersheba. Ngoài ra, Iran cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở liên quan đến Mỹ tại nhiều quốc gia như Qatar, UAE, Jordan, Ả Rập Xê Út, Bahrain và Kuwait.