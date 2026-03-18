Mỹ rút một tàu sân bay khỏi chiến dịch ở Trung Đông

TPO - Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, hiện đang tham gia các hoạt động nhằm vào Iran, dự kiến sẽ tạm thời cập cảng sau một vụ hỏa hoạn trên tàu, các quan chức Mỹ cho biết.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. (Ảnh: Reuters)

USS Gerald R. Ford - tàu sân bay mới nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới - hiện đang neo đậu ở Biển Đỏ. Dự kiến, con tàu sẽ tạm thời di chuyển đến Vịnh Souda ở Đảo Crete của Hy Lạp.

Chiến hạm này đã được triển khai trong chín tháng, bao gồm cả việc tham gia các hoạt động nhằm vào Venezuela ở vùng biển Caribe, trước khi đến Trung Đông. Thời gian triển khai kéo dài đã làm dấy lên những câu hỏi về tinh thần của các thủy thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của con tàu.

Hiện không rõ tàu USS Gerald R. Ford ​​sẽ ở lại Crete trong bao lâu. Lầu Năm Góc chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Một quan chức cho biết gần 200 thủy thủ đã được điều trị vì hít phải khói khi hỏa hoạn bùng phát ở khu vực giặt là chính của tàu. Đám cháy phải mất nhiều giờ để khống chế và đã ảnh hưởng đến khoảng 100 giường ngủ của binh sĩ. Một quân nhân đã được đưa khỏi tàu bằng máy bay do bị thương.

Sau vụ cháy, quân đội Mỹ khẳng định không có thiệt hại nào đối với hệ thống động cơ đẩy và tàu sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Iran ngày 28/2 đến nay, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 7.000 mục tiêu.

Tàu USS Gerald R. Ford, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu, có hơn 75 máy bay quân sự, bao gồm các máy bay chiến đấu như F-18 Super Hornet. Con tàu có hệ thống radar hiện đại có thể giúp kiểm soát giao thông hàng không và dẫn đường.

Tàu sân bay này được hỗ trợ bởi một số chiến hạm khác, như Normandy - tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke như Thomas Hudner, Ramage, Carney và Roosevelt.