Quan chức Iran cảnh báo eo biển Hormuz ‘không còn như trước’

Quỳnh Như

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố, các đợt không kích của Mỹ không thể phá hủy năng lực quân sự của Tehran, đồng thời cảnh báo tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không thể quay lại trạng thái ổn định như trước.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 17/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh, eo biển Hormuz là tuyến đường thủy chiến lược đối với nguồn cung dầu toàn cầu và đang bị đe dọa do sự hiện diện của Mỹ và Israel tại vùng Vịnh.

"Eo biển Hormuz không thể trở lại như trước và khôi phục về trạng thái ban đầu", ông Mohammad Baqer Qalibaf nói, đồng thời cho biết rằng "an ninh tại khu vực này không còn được đảm bảo".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Theo ông Qalibaf, các cơ sở quân sự của Iran đã trở thành mục tiêu tấn công mạnh mẽ của Mỹ và Israel kể từ khi xung đột bắt đầu, nhưng Tehran đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến 12 ngày năm ngoái và đã thay đổi hệ thống cũng như thiết kế bệ phóng của mình.

"Họ nghĩ rằng có thể phá hủy các cơ sở của chúng tôi bằng máy bay ném bom, nhưng họ không biết rằng thiết kế của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn", ông Mohammad Baqer Qalibaf lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng khẳng định, rằng Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, cũng không khuất phục trước sức ép quân sự.

Quan chức Iran lưu ý, khi xung đột kết thúc, "cục diện và trật tự của Trung Đông sẽ thay đổi, nhưng không như Mỹ mong muốn", đồng thời nói thêm rằng các quốc gia Hồi giáo trong khu vực sẽ thiết lập "trật tự và cơ chế an ninh" của riêng mình.

Trong một diễn biến liên quan, Homayoun Falakshahi, chuyên gia phân tích dầu mỏ cấp cao tại Kpler nhận định rằng, ngay cả khi chiến sự chấm dứt ngay lập tức, cũng cần từ 1-3 tháng để eo biển Hormuz khôi phục hoạt động bình thường.

Theo ông, sẽ mất thời gian để giải tỏa hàng trăm tàu đang chờ đảm bảo an toàn, đồng thời các nhà sản xuất dầu lớn phải sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, tăng sản lượng và khôi phục chuỗi vận chuyển. Ông lưu ý, thời gian xung đột kéo dài mới là yếu tố then chốt: Xung đột càng lâu, giá dầu càng tăng.

#Iran #eo biển Hormuz #dầu mỏ #xung đột #Mỹ #Israel #an ninh khu vực

Xem thêm

Cùng chuyên mục