Israel tuyên bố ‘đã thắng’ trong cuộc chiến với Iran

TPO - Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định rằng, trên thực tế nước này đã chiến thắng trong cuộc chiến với Iran.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar (giữa). (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Gideon Saar không đưa ra dấu hiệu nào về thời điểm xung đột có thể kết thúc, chỉ nói rằng chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi các mục tiêu được hoàn thành.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/3, ông Saar cho biết Israel đang tìm cách loại bỏ “những mối đe dọa mang tính sống còn”, nhưng không cho biết chính phủ nước này sẽ xác định thời điểm đạt được các mục tiêu đó như thế nào.

“Cần phải kiên nhẫn”, ông Gideon Saar nói, khi cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 18 và đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, phần lớn ở Iran và Li-băng, nhưng cũng có ở Israel, Iraq và khắp vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Saar và các quan chức Israel khác cho biết mục tiêu của nước này là làm suy yếu đáng kể khả năng của Iran trong việc thực hiện các cuộc tấn công chống lại Israel trong dài hạn, đồng thời tạo ra các điều kiện bên trong Iran, cho phép người dân Iran đưa những người họ ủng hộ lên cầm quyền.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo hôm qua, ông Saar cũng thừa nhận “chế độ” ở Iran chỉ có thể bị lật đổ bởi chính người dân Iran. Đây là sự thừa nhận rõ ràng, rằng chưa có dấu hiệu sắp xảy ra một cuộc nổi dậy ở Iran.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như các cơ sở lưu trữ và sản xuất. Israel cũng đã ném bom những cơ sở mà họ cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và tấn công lực lượng an ninh.

“Chúng tôi đã chiến thắng”, ông Saar nói, cho rằng Iran “đã suy yếu nghiêm trọng” và không còn là quốc gia như trước khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2.

“Điều này rõ ràng đối với chúng tôi và các nước láng giềng, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất”, ông Saar nói.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 17/3, Iran đã bắn nhiều loạt tên lửa vào Israel, cho thấy Tehran vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, sau hơn 2 tuần bị Israel và Mỹ không kích liên tục.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đưa ra những tín hiệu trái chiều về thời điểm cuộc chiến có thể kết thúc. Các quan chức Israel không đưa ra mốc thời gian, và quân đội cho biết họ có kế hoạch chiến tranh trong 3 tuần tới hoặc lâu hơn.

“Chúng tôi đang làm một công việc rất quan trọng”, ông Saar phát biểu, ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố lực lượng của họ đã loại bỏ quan chức an ninh cấp cao Ali Larijani.

Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran đã khiến khu vực rơi vào hỗn loạn, khi Israel cũng đang phải chiến đấu với lực lượng Hezbollah thân Iran ở Li-băng, còn Tehran tấn công vào các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh.

Iran cũng đã đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua, làm tăng giá năng lượng và gây nguy cơ gia tăng lạm phát.

Một số đồng minh của Mỹ đã bác bỏ lời kêu gọi của ông Trump về việc gửi tàu chiến để hộ tống tàu chở dầu qua tuyến đường này. Một số ý kiến chỉ trích Washington và Israel vì không tham vấn họ trước khi phát động chiến tranh.

Phát biểu cùng ông Saar, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu này sẵn sàng tham gia sứ mệnh do Mỹ dẫn đầu nhằm mở lại tuyến đường chiến lược, nhưng nói rằng Washington trước tiên cần làm rõ các mục tiêu và cách hỗ trợ.