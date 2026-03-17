Tổng thống Mỹ Trump thất vọng vì các đồng minh không ủng hộ sáng kiến bảo vệ tàu thuyền qua Eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Donald Trump than phiền khi các nước đồng minh của Mỹ từ chối lời đề nghị đưa tàu chiến để giúp hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz. Ông nói rằng họ không đủ nhiệt tình với Mỹ sau khi nhận được sự hỗ trợ an ninh trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 16/3, không lâu sau khi kế hoạch thành lập liên minh bảo vệ Eo biển Hormuz được công bố, Tổng thống Trump cho biết nhiều quốc gia đã nói với ông rằng họ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng người đứng đầu Nhà Trắng vẫn bày tỏ sự thất vọng khi một số đồng minh lâu năm từ chối tham gia sáng kiến này.

“Nhiều quốc gia đã nói với tôi rằng họ đang trên đường đến”, ông Trump nói. “Một số rất nhiệt tình, và một số thì không. Đó là những quốc gia mà chúng ta đã giúp đỡ trong nhiều năm. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi những nguồn lực bên ngoài khủng khiếp, và giờ họ không mấy nhiệt tình. Mức độ nhiệt tình rất quan trọng đối với tôi”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cố gắng thuyết phục các quốc gia giúp đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz. Nhưng cho đến nay các đồng minh của Mỹ hoặc là không đưa ra cam kết, hoặc đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của ông.

“Chúng ta có một số quốc gia mà tại đó chúng ta có tới 45.000 binh sĩ, những người lính tuyệt vời, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm, và chúng ta đã làm rất tốt”, ông Trump nói. “Nhưng khi chúng ta muốn biết họ có tàu quét mìn nào không, thì họ trả lời rằng không muốn tham gia”.

Tổng thống Trump mô tả nhiệm vụ hải quân tiềm năng trên Eo biển Hormuz là “một việc rất nhỏ nhặt,” ngay cả khi Iran tiếp tục bắn đạn vào các tàu chở dầu.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố, rằng ông biết trước các đồng minh của Mỹ sẽ không ủng hộ. “Tôi từng chỉ trích mạnh mẽ việc bảo vệ các quốc gia khác, vì tôi biết rằng dù chúng ta bảo vệ họ, nhưng khi chúng ta cần giúp đỡ, họ sẽ không giúp đỡ. Tôi đã biết điều đó từ lâu rồi,” ông Trump nói.

Phép thử với đồng minh

Tổng thống Mỹ Trump đưa ra đánh giá không mấy tích cực về sự sẵn lòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong việc tham gia nỗ lực đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy qua Eo biển Hormuz.

“Tôi đã nói chuyện với ông Macron”, ông Trump nói. “Trên thang điểm từ 0 đến 10, tôi cho rằng ông ấy đạt điểm 8”.

“Không hoàn hảo”, ông Trump nhún vai, “nhưng đó là Pháp”.

Trước đó, Pháp cho biết sẵn sàng cung cấp hỗ trợ phòng thủ để hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển khi “giai đoạn căng thẳng nhất” của cuộc chiến kết thúc.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông “không hài lòng” với Thủ tướng Anh Keir Starmer vì ban đầu đã từ chối gửi thiết bị quân sự đến Trung Đông khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát.

“Tôi rất ngạc nhiên với Anh. Hai tuần trước, tôi đã nói với họ: ‘Vì sao các ông không gửi một số tàu chiến đến?’. Và ông ấy thực sự không muốn làm điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên.

Gọi Anh là “đồng minh lâu đời nhất”, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đã chi “rất nhiều tiền” cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). “Tôi nghĩ điều đó thật tồi tệ”, ông Trump nói. nhấn mạnh ông “không hài lòng với Anh”.

Trước đó, Thủ tướng Starmer cho biết đang trao đổi với nhóm trợ lý của mình để đưa ra quyết định về việc tham gia nỗ lực đảm bảo an ninh Eo biển Hormuz.

Bình luận về thông tin này, Tổng thống Trump nói: “Ông ấy không cần phải trao đổi với nhóm trợ lý của mình. Ông là thủ tướng. Ông có thể tự mình quyết định. Tại sao ông phải gặp nhóm của mình để tìm hiểu xem liệu ông ấy có thể gửi tàu quét mìn hay tàu quân sự đến cho chúng tôi hay không? Ông ấy không cần làm việc đó”.

Dù yêu cầu sự hỗ trợ từ các đồng minh, nhưng cuối cùng, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố Mỹ không cần sự giúp đỡ của họ.

“Tôi không cố gắng thuyết phục họ, bởi vì quan điểm của tôi là, chúng ta không cần ai cả. Chúng ta là quốc gia mạnh nhất thế giới. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, vượt xa mọi quốc gia khác. Chúng ta không cần họ”, ông nói.

“Điều thú vị là: Trong một số trường hợp, tôi làm vậy không phải vì chúng ta cần họ, mà vì tôi muốn xem phản ứng của họ như thế nào”.