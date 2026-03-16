Israel mở chiến dịch trên bộ, đưa lực lượng vào Li-băng

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/3 thông báo quân đội nước này đã phát động một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở miền nam Li-băng.

Trong một tuyên bố trên nền tảng X, IDF giải thích đây là “các hoạt động trên bộ có giới hạn, nhắm mục tiêu vào các thành trì quan trọng của Hezbollah”.

Cuộc tấn công là “một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thiết lập và củng cố thế trận phòng thủ, bao gồm việc phá hủy cơ sở hạ tầng và loại bỏ các chiến binh Hezbollah hoạt động trong khu vực”.

Để giảm thiểu các mối đe dọa trong hoạt động tác chiến, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc pháo kích và không kích nhằm vào các mục tiêu Hezbollah trước khi lực lượng bộ binh tiến vào miền nam Li-băng.

Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Li-băng trong những tuần qua để trả đũa các vụ phóng tên lửa của Hezbollah.

Theo chính quyền Li-băng, hơn 800 thường dân được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, trong đó có hơn 100 trẻ em. Bộ Y tế nước này cũng cho biết, ít nhất 31 chuyên gia y tế đã thiệt mạng và 51 người bị thương kể từ ngày 2/3.