Israel tuyên bố phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Tối cao Iran

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Không quân Israel ngày 16/3 tuyên bố đã phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại sân bay Mehrabad ở Tehran trong một cuộc tấn công đêm trước đó.

image-1773656692482.jpg
Hình ảnh chiếc máy bay từng được cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sử dụng. (Ảnh: IDF)

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chiếc máy bay này từng được ông Khamenei và các quan chức cấp cao khác của Iran sử dụng “để thúc đẩy việc mua sắm quân sự và duy trì quan hệ với các đồng minh thông qua các chuyến bay nội địa và quốc tế”.

IDF cho biết, việc phá hủy “tài sản chiến lược” này là một đòn giáng mạnh vào “khả năng phối hợp” của Iran với các phong trào liên kết, “vào việc xây dựng sức mạnh quân sự và khả năng phục hồi của chính quyền Iran”.

Đầu tháng này, Không quân Israel tuyên bố đã phá hủy 16 máy bay tại sân bay Mehrabad mà phía Israel cho rằng được Lực lượng Quds (thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) sử dụng để vận chuyển vũ khí và tiền mặt cho các phong trào liên kết, đứng đầu là Hezbollah ở Li-băng.

Theo quân đội Israel, Iran đã chuyển một số máy bay đến các kho lưu trữ không còn hoạt động nhằm gây khó khăn cho Israel trong việc nhận dạng chúng.

Minh Hạnh
Times of Israel
#Iran #Israel #cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei #chuyên cơ #sân bay

