Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh nhằm vào nhiều mục tiêu của Mỹ và Israel

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trong đợt tấn công mới nhất.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Hai (16/3) tuyên bố đã khởi động đợt tấn công tên lửa thứ 55 trong chiến dịch trả đũa mang tên "Lời Hứa Chân Thật 4".

Theo tuyên bố, các mục tiêu tại Tel Aviv và Ben Gurion, bao gồm tổ hợp công nghiệp quân sự hàng không vũ trụ và trung tâm hậu cần tiếp nhiên liệu trên không, đã bị tấn công bằng tên lửa siêu thanh Fattah, tên lửa đạn đạo Qadr và Emad, cũng như máy bay không người lái cảm tử.

IRGC cho biết lực lượng này cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Al Dhafra, căn cứ hải quân Jufair và căn cứ không quân Sheikh Issa. Các vũ khí được sử dụng gồm tên lửa tầm trung nhiên liệu rắn Fateh có độ chính xác cao, tên lửa Zolfaqar, Dezful cùng các máy bay không người lái tấn công thông minh.

Trước đó, IRGC báo cáo, các đơn vị tên lửa và máy bay không người lái của hải quân đã tấn công trung tâm chỉ huy và kiểm soát, tháp điều khiển bay, kho phòng không, kho hậu cần và kho trang thiết bị tại các căn cứ Al Dhafra, Al-Udairi, Ali al-Salem và Sheikh Issa.

Theo phía Iran, hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 80% hệ thống radar chiến lược của Mỹ cùng nhiều khu vực trọng yếu tại các căn cứ quân sự trong khu vực đã bị phá hủy.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Iran tuyên bố đã phóng tổng cộng khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu của Mỹ và Israel.