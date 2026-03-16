Nhật Bản không có kế hoạch đưa tàu chiến đến eo biển Hormuz

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Nhật Bản không có kế hoạch điều động tàu chiến đảm bảo an ninh ở eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng minh.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm thứ Hai (16/3) cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc điều động tàu hải quân. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét những gì Nhật Bản có thể làm một cách độc lập trong khuôn khổ pháp lý".

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Getty Images

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy (14/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia bị ảnh hưởng bởi nỗ lực đóng cửa eo biển Hormuz của Iran, nên đưa tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho eo biển luôn rộng mở và an toàn". Ông nói thêm "Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế này sẽ đưa tàu chiến đến khu vực".

Tuy nhiên, theo bà Takaichi, hiện vẫn chưa có yêu cầu chính thức nào gửi đến Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản nói thêm rằng: "Chính phủ Nhật đang xem xét các phương pháp để đưa ra phản ứng cần thiết. Chúng tôi cân nhắc những gì có thể làm và làm thế nào để bảo vệ các tàu liên quan đến Nhật Bản và tính mạng của các thành viên thủy thủ đoàn".

Hôm Chủ nhật (15/3), ông Takayuki Kobayashi, người đứng đầu bộ phận chính sách của đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) cầm quyền, trong một bài phát biểu trên truyền hình, cho biết, bất kỳ quyết định nào về việc điều động tàu hải quân Nhật Bản đến Trung Đông để hộ tống tàu thuyền đều sẽ gặp phải "nhiều trở ngại".

"Mặc dù chúng tôi không loại trừ khả năng này về mặt pháp lý, nhưng đây là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng do cuộc xung đột đang diễn ra", ông nói.

Trong một diễn biến liên quan, cả Trung Quốc và Anh đều không xác nhận có đưa tàu chiến đến eo biển này hay không.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không nói liệu nước này có kế hoạch triển khai lực lượng hải quân đến khu vực hay không, chỉ cho biết Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, và rằng "tất cả các bên đều có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và không bị cản trở".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết, London "đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về nhiều lựa chọn để đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực".