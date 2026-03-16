Đàm phán Nga - Ukraine rơi vào bế tắc khi Mỹ chuyển trọng tâm sang Trung Đông

TPO - Tiến trình hoà bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đã rơi vào bế tắc khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran, theo Financial Times.

Mỹ chuyển trọng tâm

Tờ Financial Times (FT) đưa tin, sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông đã khiến Mỹ tạm dừng tham gia vào các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine.

Theo các nhà ngoại giao, diễn biến này có thể mang lại lợi thế cho Nga, trong bối cảnh giá dầu tăng cao, một số lệnh trừng phạt của Mỹ bị tạm đình chỉ, đồng thời nguồn cung đạn dược từ Mỹ mà Kiev phụ thuộc đang nhanh chóng cạn kiệt.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 3 đã không diễn ra, và ngày mới vẫn chưa được ấn định. Các nhà ngoại giao châu Âu cho rằng sự chuyển hướng này "cực kỳ nguy hiểm" đối với Kiev.

"Trung Đông đã chuyển hướng mạnh mẽ sự chú ý chính trị khỏi Ukraine. Đối với chúng tôi, và đối với Ukraine, đó là một mối đe doạ nghiêm trọng", FT dẫn lời một quan chức châu Âu cho biết.

Vấn đề về nguồn cung vũ khí

Theo FT, việc chuyển giao các hệ thống phòng không cho Ukraine sẽ bị trì hoãn vì Mỹ đang ưu tiên các khách hàng khác.

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kalla xác nhận, sự cạnh tranh vũ khí giữa Ukraine và các nước Trung Đông đã và đang diễn ra.

"Đây chắc chắn là một vấn đề vì thực tế là đang có sự cạnh tranh cùng một nguồn lực, cả ở Trung Đông lẫn Ukraine. Rõ ràng là sự chú ý của Mỹ hiện đang tập trung vào Trung Đông", bà Kaja Kalla nói.

Lập trường của Nga và Ukraine

FT dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên cho biết, trong thời gian tới có thể sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa Nga và Ukraine.

"Tôi không nghĩ phía Nga muốn đàm phán trong thời gian gần đây. Bởi vì chẳng có gì để đàm phán cả", vị này nói.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ đang tập trung vào các vấn đề khác, đồng thời nhấn mạnh, Nga vẫn tiếp tục tiến công trên chiến trường để đạt được mục tiêu của mình.

"Quả thực đã có một khoảng lặng trong các cuộc đàm phán. Mỹ có những ưu tiên khác, và điều đó là dễ hiểu", ông nói.

Về phía Ukraine, các quan chức nước này cho rằng Nga chưa thể hiện sự thiện chí trong các cuộc đàm phán, vì đưa ra các yêu cầu mà Kiev không thể đáp ứng.

Đồng thời, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết Kiev vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về việc tình hình ở Trung Đông có thể ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình đàm phán.

Ukraine đã tiến hành một số vòng đàm phán với Nga dưới sự trung gian của Mỹ. Một số tiến triển đã đạt được trên phương diện quân sự, đặc biệt là trong việc giám sát lệnh ngừng bắn. Vòng đàm phán ba bên mới nhất đã diễn ra tại Geneva vào ngày 17-18/2.

Cuộc họp tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 5/3 tại Abu Dhabi, song đã bị hoãn lại sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran.

Hiện chưa có thông tin nào về ngày hoặc địa điểm mới cho các cuộc đàm phán mới.