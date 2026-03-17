Tổng thống Mỹ nói chuyến thăm Trung Quốc có thể bị hoãn

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chuyến thăm Trung Quốc của ông để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể bị hoãn lại “khoảng một tháng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đang nói chuyện với Trung Quốc. Tôi rất muốn gặp, nhưng vì chiến dịch quân sự, tôi cần ở lại đây”, Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 16/3. “Chúng tôi đề nghị hoãn lại khoảng một tháng”.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từng nói với các phóng viên rằng chuyến thăm có thể bị hoãn lại.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thúc giục Trung Quốc giúp mở lại Eo biển Hormuz. Ông nói với tờ Financial Times trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/3, rằng Mỹ muốn biết lập trường của Bắc Kinh về vấn đề đó trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo.

“Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp đỡ vì họ nhập khẩu 90% lượng dầu của mình từ eo biển này”, ông Trump nói.

Về chiến dịch ở Iran

Cũng tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump một lần nữa đưa ra mốc thời gian mơ hồ về chiến dịch quân sự ở Iran. Khi được một phóng viên hỏi, liệu Mỹ có thể kết thúc chiến dịch trong tuần này hay không, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ vậy. Nhưng sẽ sớm thôi, không lâu nữa. Chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều khi chiến dịch kết thúc”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận.

“Ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng không nghĩ rằng Iran sẽ tấn công. Tôi không gọi đó là các quốc gia thân thiện. Thực chất, họ là quốc gia trung lập”, ông Trump nói.

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Tehran đã lập tức tiến hành các hoạt động trả đũa vào một số quốc gia ở Trung Đông, bao gồm Qatar, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Bahrain và Kuwait. Đến nay, các cuộc tấn công chưa có dấu hiệu dừng lại.

Khi được hỏi về khả năng Israel sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Iran, ông Trump khẳng định: “Israel sẽ không bao giờ làm điều đó”.

Ông nhắc lại, rằng Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” mọi thứ trên đảo Kharg của Iran ngoại trừ các cơ sở dầu mỏ, nhưng vẫn để ngỏ khả năng nhắm mục tiêu vào chúng trong tương lai.

“Như các bạn đã biết, chúng ta đã tấn công đảo Kharg và phá hủy gần như mọi thứ trên đảo, ngoại trừ khu vực chứa dầu. Chúng ta đã tránh tấn công các cơ sở dầu mỏ, để nhằm mục đích tái thiết Iran trong tương lai. Tôi cho rằng chúng ta đã làm điều đúng đắn, nhưng có thể mọi chuyện sẽ không mãi như vậy”.