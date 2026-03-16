Mỹ muốn lập liên minh bảo vệ Eo biển Hormuz, Iran lập tức phản ứng

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích Mỹ vì đề nghị các đồng minh giúp đỡ để mở lại Eo biển Hormuz, trong khi đồng thời yêu cầu Iran đầu hàng.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

“Họ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và một lần nữa lặp lại yêu cầu chúng tôi đầu hàng vô điều kiện. Hôm nay, sau khoảng 15 ngày kể từ khi xung đột bùng phát, họ đang đề nghị các quốc gia khác giúp đỡ đảm bảo an ninh của Eo biển Hormuz và giữ cho eo biển thông suốt”, ông Araghchi nói.

“Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển vẫn mở. Nó chỉ bị đóng cửa với đối thủ của chúng tôi và những quốc gia đã thực hiện hành động gây hấn nhằm vào đất nước chúng tôi”, ông nói thêm.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng khẳng định, Eo biển Hormuz “không bị đóng cửa” mà đang hoạt động “trong điều kiện đặc biệt”.

“Các bên không tham gia cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể đi qua Eo biển Hormuz với sự phối hợp và cho phép của lực lượng vũ trang Iran”, người phát ngôn Baghaei nói.

“Không một quốc gia ven biển nào trong tình huống như vậy có thể cho phép tàu thuyền của đối phương đi qua eo biển một cách bình thường để tăng cường lực lượng và thực hiện các hành động gây hấn chống lại chính quốc gia ven biển đó”, ông nói thêm.

Iran dọa nhắm vào các cơ sở của Hải quân Mỹ tại Biển Đỏ

Ngày 16/3, quân đội Iran cảnh báo, các cơ sở ở Biển Đỏ do Hải quân Mỹ sử dụng sẽ được coi là “mục tiêu tiềm năng”. Đây là lời đe dọa rõ ràng đầu tiên của Tehran đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ tại tuyến đường biển quan trọng này.

“Sự hiện diện của tàu sân bay Gerald R. Ford (Mỹ) trên Biển Đỏ được coi là mối đe dọa đối với Iran”, quân đội Iran cho biết ngày 16/3, theo hãng thông tấn Fars.

“Do đó, các trung tâm hậu cần và dịch vụ hỗ trợ nhóm tàu sân bay nói trên ở Biển Đỏ sẽ được coi là mục tiêu tiềm năng của lực lượng vũ trang Iran”.

Hình ảnh vệ tinh của Biển Đỏ. (Ảnh: Getty Images)

Ả-rập Xê-út có một số cảng trên Biển Đỏ. Nước này đã tăng cường xuất khẩu dầu từ Yanbu và các cảng khác trên bờ biển Biển Đỏ trong bối cảnh giao thông qua Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

CNN
#Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi #Mỹ #Iran #Eo biển Hormuz #tàu sân bay #Biển Đỏ

