Nga lên tiếng về tin đồn Lãnh tụ Tối cao Iran đến Mátxcơva điều trị

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về tin đồn cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã đến Mátxcơva để điều trị y tế.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi không bao giờ bình luận về những thông tin như vậy”, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về báo cáo của truyền thông Kuwait về vấn đề này.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Pete Hegseth cho biết, ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc ám sát bất thành. Vị lãnh đạo 56 tuổi này đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột bùng phát, và chỉ đưa ra một tuyên bố bằng văn bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 15/3 khẳng định ông Khamenei vẫn “khỏe mạnh và đang hoàn toàn kiểm soát được tình hình”.

Cũng trong ngày 16/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmail Baghaei - cho biết, Iran và Nga vẫn đang tiếp tục hợp tác, bất chấp tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Ông nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa Nga và Iran dựa trên các thỏa thuận và hiệp ước mà hai nước đã ký kết. Sự hợp tác này vẫn tiếp tục. Việc thực hiện một số dự án chung trong nhiều lĩnh vực có thể đã tạm thời bị gián đoạn trong bối cảnh hiện tại. Nhưng nhìn chung, tất cả các thỏa thuận và hiệp ước vẫn còn hiệu lực”.