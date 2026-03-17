Cuba gặp sự cố mất điện diện rộng

TPO - Cuba đã gặp sự cố mất điện diện rộng hôm 16/3, Bộ Năng lượng nước này thông báo, trong bối cảnh lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Cuba vẫn tiếp diễn.

Theo RT, sự cố khiến gần 11 triệu người rơi vào cảnh không có điện.

Các quan chức Cuba cho biết, quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt và điện đã được khôi phục ở một số khu vực, bao gồm cả Bệnh viện Faustino Perez ở Matanzas. Nguyên nhân của sự cố mất điện đang được điều tra.

Trước đó, hôm 13/3, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel xác nhận, Havana sẵn sàng đối thoại với Washington “mà không từ bỏ các nguyên tắc hay chủ quyền của chúng tôi”. Ông Diaz-Canel cho biết, Cuba đã không nhận được các chuyến hàng dầu trong ba tháng qua do lệnh cấm vận. Điều này đã ảnh hưởng đến nhiều người dân, bao gồm cả trẻ em cần được giúp đỡ về y tế.

Nga, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc đã lên án lệnh cấm vận của Mỹ, cảnh báo rằng tình trạng mất điện và cắt điện gây thiệt hại không cân xứng cho dân thường.