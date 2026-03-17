Iran 'xem xét nghiêm túc' quan hệ với các nước vùng Vịnh

TPO - Đại sứ Iran tại Ả Rập Xê Út Alireza Enayati cho rằng quan hệ giữa Tehran và các nước vùng Vịnh cần được xem xét lại một cách nghiêm túc trong bối cảnh xung đột hiện nay, theo Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm Chủ nhật (15/3), khi được hỏi liệu Iran có lo ngại mối quan hệ với các nước vùng Vịnh sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hay không, Đại sứ Iran tại Ả Rập Xê Út Alireza Enayati cho biết: "Đó là một câu hỏi xác đáng. Chúng ta là láng giềng và không thể sống thiếu nhau, chúng ta cần xem xét nghiêm túc mối quan hệ này".

Theo ông Alireza Enayati, những gì khu vực đã chứng kiến ​​trong năm thập kỷ qua là kết quả của cách tiếp cận mang tính bài trừ (trong khu vực) và sự phụ thuộc quá mức vào các cường quốc bên ngoài.

Về vấn đề này, Đại sứ Iran tại Ả Rập Xê Út kêu gọi tăng cường tương tác giữa các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, cũng như giữa Iran và Iraq.

Đại sứ Iran đã bác bỏ các cáo buộc Tehran liên quan đến những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả khu phức hợp lọc dầu Ras Tanura và các nỗ lực tấn công mỏ dầu Shaybah.

"Iran không phải là bên chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công này và nếu Tehran thực hiện chúng, chúng tôi đã công bố điều đó", ông Alireza Enayati cho biết, song không nêu rõ bên nào thực hiện cuộc tấn công.

Theo quan chức Iran, để chấm dứt xung đột, Mỹ và Israel phải ngừng các cuộc tấn công, và các quốc gia trong khu vực không nên can thiệp. Ông Alireza Enayati nói thêm rằng cần có sự đảm bảo quốc tế để ngăn chặn tái diễn các sự việc tương tự trong tương lai.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, nước này không yêu cầu đàm phán ngừng bắn với Mỹ và cũng chưa bao giờ yêu cầu đàm phán.

Ngoại trưởng Iran khẳng định, Tehran sẵn sàng tự vệ cho đến khi nào cần thiết và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận ra rằng đây là một cuộc xung đột bất hợp pháp và không bao giờ được phép lặp lại.