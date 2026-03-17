Lo bị không kích, UAE đóng cửa hoàn toàn không phận, hành khách rối bời

TPO - Cơ quan quản lý hàng không dân dụng của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) thông báo đóng cửa hoàn toàn không phận đối với các chuyến bay dân sự vào sáng sớm hôm nay, 17/3.

Quyết định này được mô tả là “biện pháp phòng ngừa đặc biệt” nhằm ứng phó với “tình hình an ninh khu vực đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp”.

Tuy nhiên, ngay sau thông báo từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Tổng hợp (GCAA) qua hãng thông tấn nhà nước WAM lúc khoảng 3h14 sáng (giờ địa phương), tình trạng hỗn loạn đã xảy ra. Đến 4 giờ sáng, các chuyến bay vẫn cất cánh và hạ cánh bình thường tại Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) và Sân bay Quốc tế Abu Dhabi (AUH), trong thời điểm cao điểm đón máy bay từ khắp nơi trên thế giới.

Quyết định này được đưa ra chỉ khoảng 24 giờ sau khi một máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công trúng một bồn chứa nhiên liệu lớn ở ngoại ô Sân bay Quốc tế Dubai, gần khu vực nhà ga VIP Royal Air Wing. Vụ tấn công gây ra đám cháy lớn, dẫn đến việc tạm thời đình chỉ chuyến bay, nhưng hoạt động đã được nối lại từ 10 giờ sáng ngày 16/3 với một số chuyến bị hủy.

Những ngày gần đây, Emirates, Etihad Airways và Air Arabia được phép tiếp tục khai thác các chuyến bay hạn chế, trong khi các hãng hàng không nước ngoài bị cấm bay đến UAE do lo ngại an toàn.

Thông báo đóng cửa không phận toàn bộ nhấn mạnh rằng, quyết định được đưa ra sau “đánh giá toàn diện về rủi ro an ninh và hoạt động”, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quốc gia và quốc tế.

GCAA khẳng định an toàn không phận và bảo vệ chủ quyền UAE là ưu tiên tuyệt đối, đồng thời cam kết bảo vệ an toàn hành khách và phi hành đoàn là mục tiêu hàng đầu.

GCAA cho biết, việc đóng cửa là tạm thời nhưng không đưa ra thời gian cụ thể khi nào sẽ mở lại. Gần một giờ sau thông báo, hoạt động bay tại Abu Dhabi và Dubai vẫn diễn ra như bình thường. Emirates thông báo trên website rằng hãng đang duy trì “lịch bay giảm” chủ yếu phục vụ hành khách quá cảnh và kết nối.

Khói bốc lên sau khi sân bay quốc tế Dubai bị UAV Iran tấn công. Ảnh: PYOK.

Sân bay Dubai liên tục bị tấn công

UAE đã liên tục đối phó với các đợt tấn công bằng UAV từ Iran trong hai tuần qua kể từ khi Chiến tranh Iran bùng nổ (bắt đầu từ cuối tháng 2/2026 sau các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran).

Sân bay quốc tế Dubai đã trở thành mục tiêu thường xuyên. Sáng 16/ 3, UAV tấn công bồn chứa nhiên liệu, gây cháy lớn. Trước đó, ngày 7/3, một UAV nổ gần Nhà ga 3, làm bị thương 4 người. Ngày 1/3, mảnh vỡ UAV rơi xuyên mái Nhà ga 3, làm bị thương 4 người và gây hư hại khu vực.

Đêm 16/2, lực lượng vũ trang UAE đánh chặn thêm một loạt UAV Iran nhắm vào các mục tiêu trong nước. Do hư hỏng khu vực nhiên liệu tại sân bay quốc tế Dubai một số chuyến bay đường dài khởi hành tối 17/3 sẽ phải dừng chân tại sân bay Al Maktoum (Dubai World Central) để tiếp nhiên liệu bổ sung trước khi tiếp tục.

Các lãnh đạo hàng không, bao gồm Sara Nelson, Chủ tịch Công đoàn Phi hành đoàn Hàng không lớn nhất Mỹ, thường được gọi là “người tiếp viên quyền lực nhất thế giới”, đã kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực không đặt hành khách và nhân viên hàng không vào tình thế nguy hiểm.

Chính quyền UAE khuyến cáo công chúng chỉ tin tưởng thông tin từ nguồn chính thức, nhưng sự mâu thuẫn giữa thông báo đóng cửa và việc chuyến bay vẫn hoạt động đã gây bối rối lớn.

Việc đóng cửa hoàn toàn không phận sẽ là kịch bản tồi tệ nhất đối với UAE, đặc biệt là Dubai - nơi ngành hàng không đóng góp ít nhất 27% GDP, tương đương khoảng 37,3 tỷ USD mỗi năm. Ước tính, mỗi giờ máy bay bị đình chỉ khiến kinh tế Dubai thiệt hại khoảng 4,25 triệu USD.