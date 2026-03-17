Hàng trăm binh lính Mỹ thương vong trong cuộc chiến với Iran

TPO - Quân đội Mỹ cho biết, số binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran đã tăng lên khoảng 200 người, khi chiến sự bước sang tuần thứ 3.

Người biểu tình gần Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc hô khẩu hiệu phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc điều tàu chiến đến eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, phần lớn những người bị thương chỉ ở mức nhẹ và 180 người đã quay lại làm nhiệm vụ. Trong số đó có 10 trường hợp bị thương nghiêm trọng và 13 binh sĩ thiệt mạng.

Thương vong với lực lượng Mỹ xảy ra tại Kuwait, Ả-rập Xê-út, UAE, Jordan, Bahrain, Iraq và Israel.

Kể từ khi Mỹ - Israel mở chiến dịch không kích ngày 28/2, Iran tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực, cùng với các cơ quan ngoại giao, khách sạn và sân bay.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, khoảng một chục máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã bị phá hủy trong cuộc chiến.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper do hãng General Atomics sản xuất có thể bay ở độ cao khoảng 15 km trong hơn 27 giờ, thu thập thông tin tình báo bằng camera, cảm biến và radar hiện đại. Dòng máy bay này cũng có thể được trang bị vũ khí như tên lửa không đối đất.

Cho đến nay, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào hơn 7.000 mục tiêu tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa một lần nữa đưa ra phát biểu mơ hồ về thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran, cho rằng cuộc chiến sẽ “sớm được giải quyết”.

Ngày 16/3, khi được một phóng viên hỏi tại Phòng Bầu dục, rằng liệu Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến ngay trong tuần này hay không.

“Tôi không nghĩ vậy. Nhưng sẽ sớm thôi. Sẽ không lâu đâu. Chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều khi chuyện này kết thúc. Nó sẽ sớm được giải quyết”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa bày tỏ ngạc nhiên khi Iran tấn công trả đũa nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Khi được hỏi liệu ông có bất ngờ vì không được báo trước rằng Iran có thể tấn công các nước láng giềng hay không, ông Trump trả lời: “Không. Những chuyên gia giỏi nhất, không ai nghĩ rằng họ sẽ tấn công. Đó không hẳn là những nước thân thiện, nhưng cũng không phải kẻ thù. Họ giống như các nước trung lập. Họ đã sống cùng nhau trong nhiều năm”.