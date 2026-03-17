Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hàng trăm binh lính Mỹ thương vong trong cuộc chiến với Iran

Bình Giang

TPO - Quân đội Mỹ cho biết, số binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran đã tăng lên khoảng 200 người, khi chiến sự bước sang tuần thứ 3.

ap26075192290712.jpg
Người biểu tình gần Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc hô khẩu hiệu phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc điều tàu chiến đến eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, phần lớn những người bị thương chỉ ở mức nhẹ và 180 người đã quay lại làm nhiệm vụ. Trong số đó có 10 trường hợp bị thương nghiêm trọng và 13 binh sĩ thiệt mạng.

Thương vong với lực lượng Mỹ xảy ra tại Kuwait, Ả-rập Xê-út, UAE, Jordan, Bahrain, Iraq và Israel.

Kể từ khi Mỹ - Israel mở chiến dịch không kích ngày 28/2, Iran tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực, cùng với các cơ quan ngoại giao, khách sạn và sân bay.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, khoảng một chục máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã bị phá hủy trong cuộc chiến.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper do hãng General Atomics sản xuất có thể bay ở độ cao khoảng 15 km trong hơn 27 giờ, thu thập thông tin tình báo bằng camera, cảm biến và radar hiện đại. Dòng máy bay này cũng có thể được trang bị vũ khí như tên lửa không đối đất.

Cho đến nay, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào hơn 7.000 mục tiêu tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa một lần nữa đưa ra phát biểu mơ hồ về thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran, cho rằng cuộc chiến sẽ “sớm được giải quyết”.

Ngày 16/3, khi được một phóng viên hỏi tại Phòng Bầu dục, rằng liệu Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến ngay trong tuần này hay không.

“Tôi không nghĩ vậy. Nhưng sẽ sớm thôi. Sẽ không lâu đâu. Chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều khi chuyện này kết thúc. Nó sẽ sớm được giải quyết”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa bày tỏ ngạc nhiên khi Iran tấn công trả đũa nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Khi được hỏi liệu ông có bất ngờ vì không được báo trước rằng Iran có thể tấn công các nước láng giềng hay không, ông Trump trả lời: “Không. Những chuyên gia giỏi nhất, không ai nghĩ rằng họ sẽ tấn công. Đó không hẳn là những nước thân thiện, nhưng cũng không phải kẻ thù. Họ giống như các nước trung lập. Họ đã sống cùng nhau trong nhiều năm”.

Bình Giang
CNN, Reuters
#Iran #Tình hình Iran #Chiến sự Iran #Chiến tranh Iran #Mỹ-Israel tấn công Iran

