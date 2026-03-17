Hơn 600 thuỷ thủ Mỹ 'vật lộn' với đám cháy kéo dài 30 giờ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford

TPO - Vụ hỏa hoạn tại khu vực giặt ủi của tàu sân bay USS Gerald R. Ford tuần trước đã kéo dài hơn 30 giờ đồng hồ, khiến hàng trăm người mất chỗ ngủ và hàng chục người bị ngạt khói, theo New York Times (NYT).

Tuần trước, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ báo cáo về việc một đám cháy xuất phát từ khu giặt ủi chính của tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Cơ quan này cho biết đám cháy không liên quan đến hoạt động chiến đấu. Sự cố khiến hai thủy thủ bị thương nhẹ.

Thông báo cho biết các hoạt động tác chiến trên con tàu 100.000 tấn, được triển khai ở Biển Đỏ trong cuộc chiến với Iran, không bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên, tờ NYT hôm thứ Hai (16/3) đưa tin, sự cố trên tàu sân bay Mỹ đã khiến điều kiện sinh hoạt của khoảng 4.500 thủy thủ và nhân viên trên tàu bị xáo trộn đáng kể. Báo cáo cho biết, đám cháy kéo dài 30 giờ đã khiến hơn 600 thủy thủ trên tàu mất chỗ ngủ, phải nằm vạ vật trên sàn nhà, mặt bàn, trong khi hệ thống giặt ủi không thể hoạt động trong nhiều ngày.

Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi vấn đề kỹ thuật từng được ghi nhận trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Trước đó, con tàu từng gặp trục trặc với hệ thống 650 nhà vệ sinh, vốn bị đánh giá là lỗi thiết kế.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) được xem là siêu tàu sân bay tiên tiến và lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã đi qua kênh đào Suez vào ngày 6/3 và tiến vào Biển Đỏ như một phần của hoạt động tăng cường quân sự rộng lớn hơn của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tàu sân bay này thường hoạt động cùng với một hạm đội tàu hộ tống, bao gồm các tàu khu trục và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường, cũng như các tàu hỗ trợ cung cấp hậu cần và bảo trì.

Theo hình ảnh vệ tinh do công ty địa không gian thương mại Trung Quốc MizarVision công bố, con tàu 100.000 tấn này đang hoạt động cách bờ biển Ả Rập Xê Út khoảng 100 km, và những dấu hiệu gần đây cho thấy nó đã di chuyển đến gần cảng Jeddah hơn.

Hôm Chủ nhật (15/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo, tất cả các trung tâm hậu cần và dịch vụ hỗ trợ tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ ở Biển Đỏ có thể trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Iran.