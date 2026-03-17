Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hơn 600 thuỷ thủ Mỹ 'vật lộn' với đám cháy kéo dài 30 giờ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford

Quỳnh Như

TPO - Vụ hỏa hoạn tại khu vực giặt ủi của tàu sân bay USS Gerald R. Ford tuần trước đã kéo dài hơn 30 giờ đồng hồ, khiến hàng trăm người mất chỗ ngủ và hàng chục người bị ngạt khói, theo New York Times (NYT).

Tuần trước, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ báo cáo về việc một đám cháy xuất phát từ khu giặt ủi chính của tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Cơ quan này cho biết đám cháy không liên quan đến hoạt động chiến đấu. Sự cố khiến hai thủy thủ bị thương nhẹ.

Thông báo cho biết các hoạt động tác chiến trên con tàu 100.000 tấn, được triển khai ở Biển Đỏ trong cuộc chiến với Iran, không bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên, tờ NYT hôm thứ Hai (16/3) đưa tin, sự cố trên tàu sân bay Mỹ đã khiến điều kiện sinh hoạt của khoảng 4.500 thủy thủ và nhân viên trên tàu bị xáo trộn đáng kể. Báo cáo cho biết, đám cháy kéo dài 30 giờ đã khiến hơn 600 thủy thủ trên tàu mất chỗ ngủ, phải nằm vạ vật trên sàn nhà, mặt bàn, trong khi hệ thống giặt ủi không thể hoạt động trong nhiều ngày.

Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi vấn đề kỹ thuật từng được ghi nhận trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Trước đó, con tàu từng gặp trục trặc với hệ thống 650 nhà vệ sinh, vốn bị đánh giá là lỗi thiết kế.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) được xem là siêu tàu sân bay tiên tiến và lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã đi qua kênh đào Suez vào ngày 6/3 và tiến vào Biển Đỏ như một phần của hoạt động tăng cường quân sự rộng lớn hơn của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tàu sân bay này thường hoạt động cùng với một hạm đội tàu hộ tống, bao gồm các tàu khu trục và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường, cũng như các tàu hỗ trợ cung cấp hậu cần và bảo trì.

Theo hình ảnh vệ tinh do công ty địa không gian thương mại Trung Quốc MizarVision công bố, con tàu 100.000 tấn này đang hoạt động cách bờ biển Ả Rập Xê Út khoảng 100 km, và những dấu hiệu gần đây cho thấy nó đã di chuyển đến gần cảng Jeddah hơn.

Hôm Chủ nhật (15/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo, tất cả các trung tâm hậu cần và dịch vụ hỗ trợ tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ ở Biển Đỏ có thể trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Iran.

CNN, NYT
#USS Gerald R. Ford #tàu sân bay #hỏa hoạn #thuỷ thủ Mỹ #Biển Đỏ #Iran #tấn công

Xem thêm

Cùng chuyên mục