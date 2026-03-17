Phát hiện tàu chở hàng ngàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ tới Trung Đông

TPO - Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy con tàu chiến của Hải quân Mỹ - được cho là đang chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới Trung Đông - đang di chuyển trên vùng biển gần Singapore.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đi qua eo biển Singapore, ngày 17/3. (Ảnh: Reuters)

CNN dẫn dữ liệu theo dõi AIS cho biết, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đang di chuyển gần Singapore vào sáng 17/3.

Các tàu Hải quân Mỹ thường tắt bộ phát đáp tín hiệu AIS khi di chuyển. Tuy nhiên, việc công khai vị trí khi đi qua những khu vực có mật độ giao thông hàng hải cao như vùng biển gần Singapore giúp đảm bảo hoạt động an toàn hơn.

USS Tripoli được cho là đang chở lực lượng từ Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31 (MEU) đóng tại Okinawa - lực lượng phản ứng nhanh gồm khoảng 2.200 quân nhân, sau khi Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai đơn vị này tới Trung Đông. Mỹ không cho biết cụ thể địa điểm triển khai lực lượng này.

Mỗi đơn vị MEU gồm 4 thành phần: Chỉ huy, tác chiến mặt đất, tác chiến trên không và hậu cần. MEU thường được điều động thực hiện các nhiệm vụ như sơ tán và tác chiến đổ bộ từ biển vào bờ, bao gồm hoạt động tập kích và tấn công. Họ cũng có lực lượng chiến đấu trên bộ và trên không, và một số đơn vị được huấn luyện cho các hoạt động đặc biệt.

Dữ liệu từ trang Marinetraffic.com cho thấy hành trình của một “tàu chiến Mỹ không xác định” rời đảo Okinawa của Nhật Bản vào ngày 11/3, đi qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào sáng 17/3, với tốc độ khoảng 35 km/h.

Tàu USS Tripoli dài gần 260m và có lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, về cơ bản giống như một tàu sân bay cỡ nhỏ. Tàu mang theo tiêm kích tàng hình F-35, máy bay vận tải MV-22 Osprey, cùng các phương tiện đổ bộ để đưa quân vào bờ.

Đây là tàu chủ lực trong một nhóm sẵn sàng đổ bộ - thường bao gồm các tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans và USS San Diego. Chưa rõ những tàu nhỏ hơn này có đi cùng USS Tripoli trong hành trình đang diễn ra hay không.