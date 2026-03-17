Bộ Quốc phòng kiểm tra tổng duyệt Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Ngày 17/3, tại tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Video: Chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tham gia đoàn có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy BĐBP.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tại các địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu. Các nội dung được kiểm tra gồm công tác tổ chức lễ đón và lễ tiễn đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; hoạt động chào cột mốc chủ quyền và trồng cây hữu nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tổng duyệt nội dung chào cột mốc chủ quyền.

Cùng với đó là công tác chuẩn bị cho lễ khởi công công trình Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn; thăm Trường THPT Trần Phú; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ; chương trình hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Đoàn công tác cũng kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, phương tiện phục vụ các hoạt động; việc bố trí đội hình đón, tiễn đại biểu; công tác trang trí khánh tiết, nghi lễ, lễ tân và sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia. Qua kiểm tra thực địa, các nội dung chuẩn bị cơ bản được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị cho chương trình; các lực lượng đã tích cực xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều phần việc, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra các nội dung đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Tổng duyệt nội dung “Hành động của đội tuần tra Biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ đánh bắt tội phạm ma túy” tại Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình Giao lưu lần này, Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng khẳng định đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quân đội, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương khu vực biên giới hai bên.

Để chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, phần việc còn lại theo kết luận của đoàn kiểm tra.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chỉ đạo các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

Trong đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đặc biệt lưu ý công tác đón tiếp các đoàn đại biểu; bảo đảm trang trí khánh tiết trang trọng, chu đáo tại các địa điểm diễn ra hoạt động; tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia, bảo đảm chương trình được triển khai đúng kịch bản và tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm y tế, an ninh, an toàn; sẵn sàng các phương án xử lý tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra chương trình...