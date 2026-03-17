Iran dồn dập phóng tên lửa trong đợt tấn công trả đũa thứ 57

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự có liên hệ với Mỹ và Israel trong khu vực.

Theo tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phát động đợt tấn công thứ 57 như một phần của Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Israel và một căn cứ không quân lớn của Mỹ ở Qatar.

Iran phóng loạt tên lửa trong đợt tấn công trả đũa thứ 57.

Báo cáo cho biết lực lượng Iran đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm ở miền trung Israel, bao gồm cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa. Chiến dịch này được cho là có sử dụng các hệ thống tên lửa dẫn đường chính xác, bao gồm Kheibar Shekan, Emad và Qadr.

Ngoài ra, IRGC đã thực hiện thành công một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, vốn là trung tâm điều hành các hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. Đợt tấn công này sử dụng kết hợp tên lửa dẫn đường nhiên liệu rắn tầm trung Zolfaghar, tên lửa nhiên liệu lỏng Qiam và máy bay tấn công không người lái (UAV).

Trước đó vài giờ, Hải quân IRGC cũng tiến hành một chiến dịch riêng rẽ, phối hợp tên lửa và UAV nhằm vào các nhà chứa máy bay chiến đấu của Mỹ tại hai căn cứ trọng yếu ở vùng Vịnh.

Theo tuyên bố từ phía Iran, nhiều nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Sheikh Isa (Bahrain) và căn cứ không quân Al Dhafra (UAE) đã bị phá hủy bằng tên lửa hành trình có sức công phá lớn. Trong đó, căn cứ Al Dhafra được coi là đặc biệt quan trọng khi đóng vai trò điểm xuất phát cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

IRGC khẳng định năng lực hoạt động của căn cứ này đã bị "suy giảm nghiêm trọng" sau các đòn tấn công.

Hải quân IRGC tuyên bố các chiến dịch sẽ tiếp diễn cho đến khi các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực bị vô hiệu hóa hoàn toàn, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa các mục tiêu quân sự.

Iran tiếp tục khẳng định các hành động của mình là quyền tự vệ chính đáng theo luật pháp quốc tế, chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel, không nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Trước đó, IRGC đã báo cáo bắn khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái vào các mục tiêu của Mỹ và Israel kể từ khi bắt đầu xung đột.