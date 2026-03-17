Rocket, máy bay không người lái dồn dập đe dọa Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Minh Hạnh

TPO - Những quả rocket và ít nhất năm máy bay không người lái đã được phóng nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq) sáng sớm 17/3 từ những khu vực xung quanh thành phố. Các nguồn tin an ninh Iraq mô tả đây là cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát ở Trung Đông hồi cuối tháng 2.

Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy ít nhất ba máy bay không người lái hướng về phía đại sứ quán. Hệ thống phòng không C-RAM đã bắn hạ hai chiếc, trong khi chiếc thứ ba tấn công bên trong khuôn viên đại sứ quán, từ đó có thể nhìn thấy lửa và khói bốc lên, nhân chứng cho biết.

Tiếng nổ lớn đã vang lên, một nhân chứng khác của Reuters nói. Điện thoại của đại sứ quán Mỹ đã bị tắt khi phóng viên Reuters liên lạc.

Ngoài Đại sứ quán Mỹ, khách sạn Al-Rasheed ở Baghdad và mỏ dầu Majnoon ở miền Nam Iraq cũng bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Hình ảnh cuộc tấn công ở Baghdad. (Nguồn: RT)

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, các nhóm dân quân thân Iran đã liên tục tấn công các cơ sở của Mỹ ở Iraq để trả đũa.

Lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai khắp các khu vực của thủ đô và ở Vùng Xanh của Baghdad, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và các phái đoàn ngoại giao, bao gồm cả đại sứ quán Mỹ.

Cùng ngày tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, cơ quan hàng không dân dụng đã tạm thời tuyên bố đóng cửa không phận “trong bối cảnh diễn biến an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng”.

Chính quyền Abu Dhabi đã đình chỉ hoạt động tại mỏ khí đốt Shah sau khi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn.

Giới chức thành phố Fujairah cho biết, một vụ cháy đã bùng phát tại Khu công nghiệp dầu khí Fujairah (FOIZ) do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iraq #Iran #Israel #Trung Đông #Vùng Xanh #Baghdad

