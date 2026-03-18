Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran xác nhận hai quan chức cấp cao thiệt mạng

Quỳnh Như

TPO - Iran xác nhận hai quan chức cấp cao, gồm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm thứ Tư (18/3) thông báo, ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, đã bị sát hại và "tử vì đạo" sau cả cuộc đời cống hiến "cho sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo".

Các báo cáo ban đầu cho biết, ông Ali Larijani đã bị sát hại cùng với một số người khác, trong đó có con trai ông.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố ông Larijani đã bị loại bỏ vào hôm thứ Hai (16/3).

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani (trái) và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani (phải).

Ông Larijani là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kể từ sau khi lãnh đạo tối cao của Tehran, ông Ayatollah Ali Khamenei bị hạ sát vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Lần cuối cùng quan chức này xuất hiện trước công chúng là vào thứ Sáu (13/3), khi ông tham dự một cuộc mít tinh nhân Ngày Al-Quds để ủng hộ người Palestine ở Tehran, cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Ông Larijani là nhân vật chính trị chủ chốt trong giới lãnh đạo Iran trong nhiều năm, từng dẫn đầu các cuộc đàm phán hạt nhân của quốc gia này với phương Tây. Trước đó, ông cũng từng là chủ tịch Quốc hội Iran.

Truyền thông Iran ca ngợi sự nghiệp chính trị lâu dài của ông Larijani, mô tả ông là nhân vật "cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn luôn nỗ lực vì sự phát triển của Iran và kêu gọi sự đoàn kết trước các mối đe dọa từ bên ngoài".

Trước đó một ngày, Iran xác nhận người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij, Gholamreza Soleimani, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Israel tuyên bố đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani trong một cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3, đồng thời cho rằng cái chết của ông là "một đòn giáng mạnh nữa vào cấu trúc chỉ huy và kiểm soát an ninh của Iran".

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba (17/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo "những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả" từ Iran, đồng thời cho biết các lực lượng liên kết với Basij sẽ tiếp tục "con đường kháng chiến" và tìm cách trả thù cho vụ sát hại này.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, lễ tang của ông Larijani và Soleimani sẽ được tổ chức vào thứ Tư (18/3).

