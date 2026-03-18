Iran xác nhận hai quan chức cấp cao thiệt mạng

TPO - Iran xác nhận hai quan chức cấp cao, gồm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm thứ Tư (18/3) thông báo, ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, đã bị sát hại và "tử vì đạo" sau cả cuộc đời cống hiến "cho sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo".

Các báo cáo ban đầu cho biết, ông Ali Larijani đã bị sát hại cùng với một số người khác, trong đó có con trai ông.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố ông Larijani đã bị loại bỏ vào hôm thứ Hai (16/3).

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani (trái) và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani (phải).

Ông Larijani là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kể từ sau khi lãnh đạo tối cao của Tehran, ông Ayatollah Ali Khamenei bị hạ sát vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Lần cuối cùng quan chức này xuất hiện trước công chúng là vào thứ Sáu (13/3), khi ông tham dự một cuộc mít tinh nhân Ngày Al-Quds để ủng hộ người Palestine ở Tehran, cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Ông Larijani là nhân vật chính trị chủ chốt trong giới lãnh đạo Iran trong nhiều năm, từng dẫn đầu các cuộc đàm phán hạt nhân của quốc gia này với phương Tây. Trước đó, ông cũng từng là chủ tịch Quốc hội Iran.

Truyền thông Iran ca ngợi sự nghiệp chính trị lâu dài của ông Larijani, mô tả ông là nhân vật "cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn luôn nỗ lực vì sự phát triển của Iran và kêu gọi sự đoàn kết trước các mối đe dọa từ bên ngoài".

Trước đó một ngày, Iran xác nhận người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij, Gholamreza Soleimani, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Israel tuyên bố đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani trong một cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3, đồng thời cho rằng cái chết của ông là "một đòn giáng mạnh nữa vào cấu trúc chỉ huy và kiểm soát an ninh của Iran".

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba (17/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo "những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả" từ Iran, đồng thời cho biết các lực lượng liên kết với Basij sẽ tiếp tục "con đường kháng chiến" và tìm cách trả thù cho vụ sát hại này.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, lễ tang của ông Larijani và Soleimani sẽ được tổ chức vào thứ Tư (18/3).