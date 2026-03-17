Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Quan chức an ninh cấp cao của Iran mà Israel vừa tuyên bố loại bỏ là ai?

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, quan chức cấp cao của Iran - ông Ali Larijani - đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào đêm qua (16/3).

image-1773739430733.jpg
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào ông Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Tehran chưa bình luận về thông tin này.

Ông Larijani là cánh tay phải của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cho đến khi ông Khamenei bị ám sát vào đầu cuộc chiến.

Sinh ngày 3/6/1958 tại Najaf (Iraq) trong một gia đình giàu có ở Amol, ông Larijani thuộc một dòng họ có ảnh hưởng lớn đến nỗi tạp chí Time đã mô tả họ vào năm 2009 là “gia tộc Kennedy của Iran”.

Cha ông, Mirza Hashem Amoli, là một học giả tôn giáo nổi tiếng. Giống như ông Larijani, các anh em của ông cũng nắm giữ một số vị trí quyền lực nhất ở Iran, bao gồm cả trong ngành tư pháp và Hội đồng Chuyên gia - một hội đồng giáo sĩ có quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao.

Sau cuộc cách mạng năm 1979, ông Larijani gia nhập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào đầu những năm 1980, trước khi chuyển sang làm việc trong chính phủ.

Năm 2005, ông Larijani được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này. Đến năm 2007, ông từ chức.

Từ năm 2008 đến năm 2020, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách đối nội và đối ngoại.

Ông Larijani từng hai lần ra tranh cử tổng thống nhưng thất bại.

Tháng 8/2025, ông được Tổng thống Masoud Pezeshkian bổ nhiệm lại làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Kể từ khi nhậm chức, lập trường của ông đã trở nên cứng rắn hơn.

Mặc dù có lập trường cứng rắn, ông Larijani thường được coi là người thực dụng và có thể sẵn sàng thỏa hiệp, một phần do vai trò trước đây của ông trong việc ủng hộ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Chỉ vài tuần trước khi leo thang căng thẳng hiện tại, ông Larijani được cho là đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, ông Larijani mô tả lập trường của Tehran về các cuộc đàm phán là “tích cực”, lưu ý rằng Mỹ đã nhận ra phương án quân sự là không khả thi. “Việc chuyển sang đàm phán là một con đường hợp lý”, ông nói vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, các cuộc không kích, bắt đầu từ ngày 28/2, đã đóng sầm cánh cửa ngoại giao.

Times of Israel, Al Jazeera
#Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani #Iran #Israel #Mỹ #ám sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục