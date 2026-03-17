Quan chức an ninh cấp cao của Iran mà Israel vừa tuyên bố loại bỏ là ai?

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, quan chức cấp cao của Iran - ông Ali Larijani - đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào đêm qua (16/3).

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào ông Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Tehran chưa bình luận về thông tin này.

Ông Larijani là cánh tay phải của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cho đến khi ông Khamenei bị ám sát vào đầu cuộc chiến.

Sinh ngày 3/6/1958 tại Najaf (Iraq) trong một gia đình giàu có ở Amol, ông Larijani thuộc một dòng họ có ảnh hưởng lớn đến nỗi tạp chí Time đã mô tả họ vào năm 2009 là “gia tộc Kennedy của Iran”.

Cha ông, Mirza Hashem Amoli, là một học giả tôn giáo nổi tiếng. Giống như ông Larijani, các anh em của ông cũng nắm giữ một số vị trí quyền lực nhất ở Iran, bao gồm cả trong ngành tư pháp và Hội đồng Chuyên gia - một hội đồng giáo sĩ có quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao.

Sau cuộc cách mạng năm 1979, ông Larijani gia nhập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào đầu những năm 1980, trước khi chuyển sang làm việc trong chính phủ.

Năm 2005, ông Larijani được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này. Đến năm 2007, ông từ chức.

Từ năm 2008 đến năm 2020, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách đối nội và đối ngoại.

Ông Larijani từng hai lần ra tranh cử tổng thống nhưng thất bại.

Tháng 8/2025, ông được Tổng thống Masoud Pezeshkian bổ nhiệm lại làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Kể từ khi nhậm chức, lập trường của ông đã trở nên cứng rắn hơn.

Mặc dù có lập trường cứng rắn, ông Larijani thường được coi là người thực dụng và có thể sẵn sàng thỏa hiệp, một phần do vai trò trước đây của ông trong việc ủng hộ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Chỉ vài tuần trước khi leo thang căng thẳng hiện tại, ông Larijani được cho là đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, ông Larijani mô tả lập trường của Tehran về các cuộc đàm phán là “tích cực”, lưu ý rằng Mỹ đã nhận ra phương án quân sự là không khả thi. “Việc chuyển sang đàm phán là một con đường hợp lý”, ông nói vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, các cuộc không kích, bắt đầu từ ngày 28/2, đã đóng sầm cánh cửa ngoại giao.