Iran tuyên bố tấn công mục tiêu cách văn phòng Thủ tướng Israel vài mét

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn SNN của Iran tuyên bố, tên lửa nước này đã tấn công các mục tiêu chỉ cách văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vài mét.

image-1773739323988.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Theo SNN, vụ tấn công được tiến hành nhằm vào các mục tiêu gần văn phòng của Thủ tướng Netanyahu ở Tây Jerusalem.

Hệ thống phòng không của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là chỉ có thể đánh chặn một tên lửa. Số tên lửa còn lại đã xuyên thủng lưới phòng không.

Phía Israel chưa bình luận về thông tin này.

image-1773739430733.jpg
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran - ông Ali Larijani. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, truyền thông Israel đưa tin, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran - ông Ali Larijani - trong một cuộc không kích ban đêm.

Hiện chưa rõ ông Larijani có thiệt mạng hay bị thương trong cuộc tấn công hay không.

Ông Larijani là cánh tay phải của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cho đến khi ông Khamenei bị ám sát vào đầu cuộc chiến.

image-1773739271975.jpg
Ông Gholamreza Soleimani. (Ảnh: Times of Israel)

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng xác nhận đã loại bỏ chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij - Gholamreza Soleimani - trong một cuộc tấn công ở Iran đêm qua.

Ông Soleimani bị nhắm mục tiêu khi đang ở trong một khu lều trại mới được Basij thiết lập. Theo IDF, Basij đã dựng khu lều trại sau khi quân đội Israel tấn công nhiều trụ sở của lực lượng bán quân sự này.

Ngoài ra, cuộc tấn công cũng đã loại bỏ phó chỉ huy lực lượng Basij và một số quan chức cấp cao khác.

RT, Times of Israel
#Iran #Israel #Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani #Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

