Quan chức tình báo cấp cao Mỹ từ chức để phản đối chiến dịch quân sự ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ - được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm - đã đột ngột tuyên bố từ chức, viện dẫn những lo ngại về chiến dịch quân sự của chính quyền ở Iran.

image-1773764084607.jpg
Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent. (Ảnh: Getty Images)

“Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, bắt đầu từ hôm nay”, ông Joe Kent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với đất nước chúng ta”, ông Kent viết thêm trong thư từ chức đính kèm bài đăng.

Ông cáo buộc các quan chức cấp cao của Israel và những nhà vận động hành lang có ảnh hưởng của Israel “đã triển khai một chiến dịch thông tin sai lệch” và “gieo rắc tư tưởng ủng hộ chiến tranh để khuyến khích chiến tranh với Iran”.

“Những quan điểm này được sử dụng để đánh lừa các bạn tin rằng Iran gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ, và nếu các bạn tấn công ngay bây giờ, sẽ có một con đường rõ ràng dẫn đến chiến thắng nhanh chóng”, ông Kent viết. “Đây là một lời nói dối và là chiến thuật tương tự mà người Israel đã sử dụng để lôi kéo chúng ta vào cuộc chiến tranh Iraq thảm khốc, khiến đất nước chúng ta mất đi sinh mạng của hàng nghìn binh sĩ”.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kent vào vị trí Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia hồi tháng 2/2025. Đến tháng 7 cùng năm, ông được Thượng viện phê chuẩn.

Việc ông Kent từ chức diễn ra khi cuộc chiến ở Iran bước sang tuần thứ ba, và 24 giờ trước khi các lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ, bao gồm cả Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, dự kiến ​​sẽ điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên, rằng Mỹ quyết định tấn công Iran vì Israel đã quyết định tấn công trước. Và trong trường hợp đó, Iran sẽ trả đũa lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu chính quyền Tổng thống Trump không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu của riêng mình.

CNN, Reuters
#Iran #Mỹ #Israel #tình báo Mỹ #Joe Kent

