Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ thả bom nặng hơn 2 tấn xuống trận địa tên lửa của Iran

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Mỹ đã triển khai bom mới nặng 5.000 pound (khoảng 2,3 tấn), được trang bị hệ thống định vị GPS, xuống một số địa điểm phóng tên lửa của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, quân đội Mỹ đã thả các quả bom dẫn đường nặng 5.000 pound được thiết kế để xuyên thủng các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất, xuống một số địa điểm phóng tên lửa của Iran dọc theo eo biển Hormuz.

"Vài giờ trước, lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều đầu đạn xuyên giáp nặng 5.000 pound vào trận địa tên lửa kiên cố của Iran dọc theo bờ biển Iran gần eo biển Hormuz", theo CENTCOM.

Cơ quan này lưu ý, các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại các trận địa này gây ra rủi ro cho hoạt động vận chuyển quốc tế trong eo biển.

Bom GBU-72 có thể trang bị cho máy bay ném bom B-2 Spirit. Ảnh: TWZ

Theo một quan chức Mỹ, loại vũ khí được sử dụng nhiều khả năng là GBU-72 Advanced 5K Penetrator, một loại bom xuyên phá được Mỹ phóng thử lần đầu tiên vào năm 2021.

Theo thông tin từ Không quân Mỹ, GBU-72 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, chôn sâu dưới lòng đất , có thể triển khai từ cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom.

Khác với nhiều loại vũ khí dẫn đường bằng laser, GBU-72 sử dụng hệ thống định vị GPS, cho phép tấn công chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.

CNN cho biết, trong một video đăng tải trên Facebook năm 2023 từ căn cứ không quân Nellis, các binh sĩ mô tả loại vũ khí này "không giống bất cứ thứ gì chúng ta đang có hiện nay".

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng, hiện đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy của CENTCOM hôm thứ Hai (16/3) cho biết, Mỹ sẽ "tiếp tục nhanh chóng làm suy yếu khả năng của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz".

CNN
#Mỹ #Iran #bom GPS #Eo biển Hormuz #bệ phóng tên lửa #tấn công #tập kích #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục