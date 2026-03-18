Mỹ thả bom nặng hơn 2 tấn xuống trận địa tên lửa của Iran

TPO - Quân đội Mỹ đã triển khai bom mới nặng 5.000 pound (khoảng 2,3 tấn), được trang bị hệ thống định vị GPS, xuống một số địa điểm phóng tên lửa của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, quân đội Mỹ đã thả các quả bom dẫn đường nặng 5.000 pound được thiết kế để xuyên thủng các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất, xuống một số địa điểm phóng tên lửa của Iran dọc theo eo biển Hormuz.

"Vài giờ trước, lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều đầu đạn xuyên giáp nặng 5.000 pound vào trận địa tên lửa kiên cố của Iran dọc theo bờ biển Iran gần eo biển Hormuz", theo CENTCOM.

Cơ quan này lưu ý, các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại các trận địa này gây ra rủi ro cho hoạt động vận chuyển quốc tế trong eo biển.

Bom GBU-72 có thể trang bị cho máy bay ném bom B-2 Spirit. Ảnh: TWZ

Theo một quan chức Mỹ, loại vũ khí được sử dụng nhiều khả năng là GBU-72 Advanced 5K Penetrator, một loại bom xuyên phá được Mỹ phóng thử lần đầu tiên vào năm 2021.

Theo thông tin từ Không quân Mỹ, GBU-72 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, chôn sâu dưới lòng đất , có thể triển khai từ cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom.

Khác với nhiều loại vũ khí dẫn đường bằng laser, GBU-72 sử dụng hệ thống định vị GPS, cho phép tấn công chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.

CNN cho biết, trong một video đăng tải trên Facebook năm 2023 từ căn cứ không quân Nellis, các binh sĩ mô tả loại vũ khí này "không giống bất cứ thứ gì chúng ta đang có hiện nay".

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng, hiện đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy của CENTCOM hôm thứ Hai (16/3) cho biết, Mỹ sẽ "tiếp tục nhanh chóng làm suy yếu khả năng của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz".