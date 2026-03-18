Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc tham dự nhiều hoạt động tại Quảng Ninh

TPO - Sáng 18/3, tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam tham dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Cùng tham dự lễ đón có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 6 tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc (Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai).

Lễ đón Bộ trưởng Đổng Quân cùng các thành viên đoàn được tổ chức trang trọng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái (đường phân định trên cầu Bắc Luân 1), trong không khí thắm tình hữu nghị.

Tại lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã cùng trồng cây hữu nghị trong khuôn viên cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thể hiện tinh thần chung tay gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Sau lễ đón, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã cùng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu tại Việt Nam, gồm dự lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn; thăm Trường THPT Trần Phú; thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ và có cuộc hội đàm quan trọng.

Tại lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn, Đại tá Vũ Văn Hưng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết công trình được xây dựng 2 tầng, với tổng diện tích sàn 2.450m2, gồm 32 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng: khám chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến 52 tỷ đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng.

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Giao lưu lần này, chuyến thăm Trường THPT Trần Phú của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Quân đội hai nước đối với thế hệ trẻ - thế hệ tương lai sẽ tiếp nối tình hữu nghị bền vững và hợp tác lâu dài giữa hai dân tộc.

Hai Bộ trưởng đã cùng xem các tiết mục văn nghệ, chứng kiến những hoạt động giao lưu giữa các em học sinh hai nước; tham quan phòng máy tính và tặng quà của hai Bộ Quốc phòng cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thầy Mai Hoàng Lâm - Hiệu phó phụ trách Trường THPT Trần Phú, cho biết trường được thành lập năm 1957, vinh dự mang tên đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh.

Thầy giáo Mai Hoàng Lâm khẳng định cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Trần Phú sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; giáo dục học sinh trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm và là những sứ giả tích cực góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.

Tới thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ, hai Bộ trưởng cùng các đại biểu đã xem Bộ đội Biên phòng Việt Nam trình diễn hành động của đội tuần tra Biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ đánh bắt tội phạm ma túy; trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ của đồn.

Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng các đại biểu ấn nút khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Dịp này, Trung tá Lục Chinh Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, đã báo cáo với hai Bộ trưởng và đoàn đại biểu về kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa đơn vị với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Trung Quốc) trong năm 2025.

Theo đó, Đồn Biên phòng Trà Cổ và Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc) luôn duy trì nền nếp, chế độ hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới.

Hai bên đã tổ chức tuần tra liên hợp biên giới được 396/1.996 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đây là hoạt động thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, nhằm phối hợp trực tiếp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra đường biên, cột mốc giữa hai nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý hành vi vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng với đó, hai bên đã duy trì nền nếp, cơ chế hội đàm định kỳ hàng quý; thiết lập và trao đổi tình hình về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới qua điện thoại đường dây nóng. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, giải quyết tốt các vụ việc trên biên giới, không để xảy ra các vụ việc phức tạp…

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ khẳng định, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Trung Quốc) trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả giữa hai đơn vị; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Hai Bộ trưởng cùng các đại biểu xem Bộ đội Biên phòng Việt Nam trình diễn hành động của đội tuần tra Biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ đánh bắt tội phạm ma túy.