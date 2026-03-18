Hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine tới Trung Đông để đối phó UAV

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hiện có 200 chuyên gia phòng không Ukraine đang ở Trung Đông nhằm hỗ trợ các quốc gia trong khu vực đối phó với những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ Iran.

Phát biểu trước Quốc hội Anh hôm 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 201 chuyên gia quân sự Ukraine đã được triển khai đến các quốc gia ở Trung Đông để giúp chống lại những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

"Hiện tại, có 201 người Ukraine ở khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, cùng với 34 người khác sẵn sàng triển khai. Đây là các chuyên gia phòng không có kinh nghiệm trong việc chống lại máy bay không người lái", ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, lực lượng này hiện đã có mặt ở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út và đang trên đường đến Kuwait. Đồng thời, Ukraine cũng đang mở rộng hợp tác với một số quốc gia khác trong khu vực, với nhiều thỏa thuận đã được ký kết.

"Chúng tôi đang hợp tác với một số quốc gia khác. Các thỏa thuận đã được ký kết", tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, máy bay không người lái, đặc biệt là các loại UAV tấn công chi phí thấp, đang làm thay đổi hoàn toàn bản chất của chiến tranh hiện đại. Ông dẫn ví dụ: Một UAV của Iran có giá khoảng 50.000 USD, trong khi các hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh đôi khi phải sử dụng tên lửa trị giá tới 4 triệu USD để đánh chặn.

Trong bối cảnh thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và UAV từ Nga, Ukraine đã phải thích ứng bằng cách xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Hệ thống này bao gồm tác chiến điện tử, các phương tiện bay cải tiến và lực lượng đánh chặn hoạt động trên không, trên bộ và trên biển.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine hiện có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, và có thể cung cấp khoảng một nửa số này cho các đối tác và đồng minh.