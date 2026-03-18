Iran khẳng định vẫn 'vững vàng' dù mất nhiều quan chức cấp cao

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, việc Mỹ và Israel hạ sát các quan chức cấp cao của Iran sẽ không thể làm tê liệt chính phủ nước này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Ông Araghchi đưa ra nhận định trên ngay sau khi Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani - một trong những chính trị gia quyền lực - đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở ngoại ô Tehran hôm 17/3.

“Tôi không hiểu vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra điều này: Cộng hòa Hồi giáo Iran có một cấu trúc chính trị vững vàng với các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội đã được thiết lập”, ông Araghchi nói với tờ Al Jazeera.

“Sự hiện diện hay vắng mặt của một cá nhân không ảnh hưởng đến cấu trúc này”.

“Dĩ nhiên, mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng riêng, và mỗi người đều đóng vai trò của mình - người thì tốt hơn, người thì kém hơn, nhưng quan trọng là hệ thống chính trị ở Iran rất vững chắc”, nhà ngoại giao này nói.

Mỹ và Israel đã hạ sát nhiều quan chức và chỉ huy cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên ngày 28/2. Con trai ông - Mojtaba Khamenei - sau đó được bổ nhiệm để kế nhiệm.

Ngày 17/3, Israel tuyên bố loại bỏ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran - ông Ali Larijani và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij - ông Gholamreza Soleimani.

Ông Larijani là cánh tay phải của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cho đến khi ông Khamenei bị ám sát vào đầu cuộc chiến.

Iran còn 'nhiều lãnh đạo tiềm năng'

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn CNN, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc - Danny Danon - cho biết, có những nhà lãnh đạo tiềm năng khác ở Iran có thể mở ra cánh cửa ngoại giao.

Khi được hỏi liệu Israel đã xác định được bất kỳ nhà lãnh đạo Iran nào mà họ sẵn sàng đàm phán hay chưa, ông Danon từ chối nêu tên các cá nhân cụ thể, nhưng khẳng định “những nhân vật như vậy tồn tại”.

“Đúng là hiện nay ở Iran có những nhà lãnh đạo tiềm năng có thể dẫn dắt đất nước đi đúng hướng, sử dụng nguồn lực để phát triển thịnh vượng, xây dựng cơ sở hạ tầng chứ không phải phóng tên lửa đạn đạo vào các nước láng giềng và phong tỏa Eo biển Hormuz”, ông Danon nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với CNN. “Vì vậy, chúng tôi tin tưởng và biết rằng Iran còn có những lựa chọn khác.”

Ông Danon nói thêm, rằng bất kỳ con đường ngoại giao nào cũng sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi trong định hướng lãnh đạo.

“Nếu có cơ hội và chúng tôi thấy có ai đó thực sự sẵn sàng thay đổi hướng đi, thì chúng tôi tin tưởng vào ngoại giao và hiểu rằng ở giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ sử dụng ngoại giao và các biện pháp hòa bình”, ông Danon nói.

Minh Hạnh
CNN, RT
