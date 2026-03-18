Iran đàm phán với 8 quốc gia về đảm bảo hành lang an toàn cho dầu mỏ

TPO - Iran đang thảo luận với 8 quốc gia ngoài khu vực Trung Đông về đề xuất cho phép các tàu chở dầu giao dịch bằng đồng tiền Trung Quốc được đi qua eo biển Hormuz an toàn, CNN dẫn nguồn tin an ninh Iran cho biết.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax (treo cờ Liberia) chở dầu thô từ Ả-rập Xê-út qua eo biển Hormuz và cập cảng Mumbai của Ấn Độ ngày 12/3. (Ảnh: AP)

Các quốc gia này đã liên hệ với Tehran để thúc đẩy thỏa thuận, sau khi có thông tin Iran đang xem xét kế hoạch cho phép tàu chở dầu của các nước giao dịch bằng nhân dân tệ đi qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin không tiết lộ tên của 8 quốc gia, nhưng cho biết Iran đang cân nhắc cách tiếp cận rộng hơn, bao gồm việc quản lý lưu lượng hàng hải qua eo biển.

Iran trước đó tuyên bố chỉ nhắm vào các tàu của Mỹ, Israel và đồng minh, nhưng thực tế là giao thông trên tuyến đường này hầu như đã đình trệ, khiến giá năng lượng tăng vọt trên toàn cầu. Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển, làm phức tạp bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở lại tuyến đường này trong tương lai.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 17/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo “tình hình eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại trạng thái trước chiến tranh”.

Mỹ tự tin, UAE sẵn sàng giúp

Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin dự đoán “sẽ không mất quá lâu” để đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz.

“Tôi không nghĩ sẽ mất quá lâu. Chúng tôi đang tấn công mạnh vào bờ biển. Về cơ bản là khu vực bờ biển và vùng nước. Và sẽ không mất nhiều thời gian”, ông Trump nói với báo chí ngày 17/3.

Tổng thống Trump không đưa ra mốc thời gian cụ thể, và các quan chức Mỹ cũng chưa nêu chi tiết về cách ông dự định đảm bảo an ninh cho eo biển.

Nhà lãnh đạo Mỹ dành lời khen cho các quốc gia Trung Đông: “Các nước Trung Đông, bao gồm cả Israel, phải nói là rất tuyệt vời. Họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”, ông nói.

Một quan chức cấp cao UAE cho biết, nước này sẵn sàng tham gia nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ngày 17/3, ông Anwar Gargash - cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE, cho biết Abu Dhabi đang tập trung vào việc tránh leo thang thêm, nhưng vẫn sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Tuyên bố được ông Anwar Gargash đưa ra sau khi một loạt đồng minh của Mỹ từ chối đề xuất của Tổng thống Trump về việc điều tàu chiến để hỗ trợ vận chuyển dầu qua eo biển.

Ông Gargash nói rằng eo biển này là một tuyến đường quốc tế quan trọng đối với thương mại và dòng chảy năng lượng toàn cầu, vì vậy đảm bảo an ninh cho eo biển không chỉ là trách nhiệm của các quốc gia khu vực.

Trả lời câu hỏi về vai trò tiềm năng của UAE, ông Anwar Gargash cho biết bất kỳ sự đóng góp nào cũng sẽ là một phần của sáng kiến quốc tế rộng hơn, có thể do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của các quốc gia từ châu Á, châu Âu và các khu vực khác.