Chiến hạm Việt Nam thả neo tại vịnh Jervis, sẵn sàng tham gia Kakadu 2026

Nguyễn Minh
TPO - Trưa 18/3 (giờ địa phương), Tàu 016 - Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) đã thả neo tại vịnh Jervis thuộc bang New South Wales của Australia, sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026.

Theo Quân chủng Hải quân, xuất phát từ Quân cảng Cam Ranh chiều 23/2, Tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung đã cập cảng Căn cứ Hải quân Coonawarra ở thành phố Darwin thuộc lãnh thổ Bắc Australia vào ngày 5/3, để làm công tác hậu cần, kỹ thuật tiếp tục cho hải trình đến thành phố Sydney của bang New South Wales, tham gia Kakadu 2026.

Tàu 016 - Quang Trung cơ động vào vị trí neo trong vịnh Jervis.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Minh Lành - Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân (Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam trên Tàu 016 - Quang Trung), đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm trong hành trình từ Việt Nam tới Australia và triển khai các nhiệm vụ của Tàu 016 - Quang Trung và đoàn công tác tại Australia.

Theo đó, Tàu 016 - Quang Trung đã hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Kíp tàu tổ chức duy trì trực canh, đi ca chặt chẽ, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi trên biển; hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; nền nếp chế độ trong ngày được duy trì và điều chỉnh theo các múi giờ phù hợp với từng địa điểm.

Đại tá Nguyễn Minh Lành yêu cầu kíp tàu và đoàn công tác phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Australia lần này.

Theo kế hoạch, ngày 19/3, Thiếu tá Đặng Văn Độ - Thuyền trưởng Tàu 016 - Quang Trung sẽ tham gia họp tại Căn cứ Hải quân Creswell để thống nhất kế hoạch cho hành trình kết hợp vận động đội hình, chụp ảnh trên không từ khu neo vịnh Jervis tới cảng Sydney (ngày 20/3) và Lễ duyệt binh tàu tại cảng Sydney (ngày 21/3).

Một kíp chỉ huy trên buồng hành trình Tàu 016 - Quang Trung.
Quán triệt nhiệm vụ thả neo.
#Chiến hạm Việt Nam thả neo tại vịnh Jervis #sẵn sàng tham gia Kakadu 2026 #Tàu 016 - Quang Trung #Lữ đoàn 162 #Vùng 4 Hải quân #bang New South Wales #Australia #duyệt binh tàu Hải quân quốc tế #Hải quân Hoàng gia Australia #Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục