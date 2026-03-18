Israel tuyên bố Bộ trưởng Tình báo Iran đã thiệt mạng

Bình Giang

TPO - Hôm nay (18/3), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel trong đêm qua (17/3).

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. (Ảnh: AP)

Iran chưa xác nhận thông tin này.

Theo một quan chức Israel, nước này đã nhắm vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib trong cuộc tấn công vào thủ đô Tehran đêm qua, chỉ 1 ngày sau khi loại bỏ quan chức an ninh hàng đầu của Iran Ali Larijani.

Bộ trưởng Katz cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho phép quân đội loại bỏ bất kỳ quan chức cao cấp nào của Iran mà không cần phê chuẩn.

Israel tin rằng chiến dịch tấn công có mục tiêu nhằm các quan chức cấp cao và đang gây “hỗn loạn” trong bộ máy lãnh đạo của Iran, và tình hình càng thêm thêm bất ổn sau khi những lãnh đạo cấp cao như ông Ali Larijani và chỉ huy lực lượng dân quân Basij thiệt mạng.

“Họ đang vật lộn để soạn chính sách, ra quyết định và ban hành mệnh lệnh giữa các cấp quân sự và chính trị. Chúng tôi nhìn thấy hỗn loạn, và tình hình dự kiến sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn”, một quan chức cấp cao nói với CNN ngày 18/3.

Lực lượng Israel đã nhắm vào ông Larijani sau khi ông xuất hiện công khai ở trung tâm Tehran tuần trước. Vị quan chức Israel cho biết: “Mỗi khi họ quyết định xuất hiện công khai, đó là một lợi thế lớn cho chúng tôi. Ý tưởng cơ bản (của Israel) là khiến họ hiểu rằng họ không có nơi an toàn”.

Đầu tuần này, một quan chức quân sự Israel cấp cao khác nói với CNN rằng chiến dịch không chỉ dừng lại ở đội ngũ lãnh đạo cao nhất.

“Sau khi loại bỏ lãnh đạo cấp cao và thứ cấp, chúng tôi giờ đang loại bỏ các chỉ huy cấp trung ở cấp chiến thuật và điều này khiến họ rất khó hoạt động. Chúng tôi săn các tướng 24/7, nên việc vận hành của họ trở nên khó khăn”, phát ngôn viên Quân đội Israel Effie Defrin cho biết.

Ngày 18/3, Iran triển khai đợt tấn công mới nhằm vào Israel, thề trả thù cho 2 lãnh đạo hàng đầu bị Israel sát hại.

Sáng sớm nay, nhiều vùng sáng chói xuất hiện trên bầu trời 2 thành phố Tel Aviv và Jerusalem của Israel.

Nhiều địa điểm ở Tel Aviv bị trúng mảnh vỡ, còi báo động vang lên khắp nơi. Israel ghi nhận 2 trường hợp thiệt mạng ở thành phố này do mảnh tên lửa, 1 người khác bị thương ở TP. Bnei Brak.

Hãng tin Tasnim của Iran đăng video cho thấy các tên lửa mà họ bắn vào Tel Aviv, trong đó có Khorramshahr-4, loại tên lửa mà các chuyên gia cho biết có thể mang 80 quả bom nhỏ.

