Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 Biên đội tàu Hải quân tổng duyệt đón Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 18/3, tại cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam cùng sĩ quan, thủy thủ biên đội Tàu 015 - Trần Hưng Đạo và Tàu 012 - Lý Thái Tổ đã tổ chức tổng duyệt nội dung đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đến chứng kiến Lễ khởi hành tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Theo đó, chỉ huy biên đội tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đã phối hợp luyện tập nội dung đón Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tới tham dự các hoạt động tại lễ khởi hành.

Video: Biên đội tàu Hải quân hai nước tích cực làm công tác chuẩn bị để chuyến tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên biển diễn ra thành công.

Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam và biên đội Tàu 015, 012 cũng luyện tập các nội dung và tích cực làm công tác chuẩn bị để đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên biển diễn ra thành công.

Theo Quân chủng Hải quân, lễ khởi hành được chuẩn bị chu đáo, các cán bộ chỉ huy biên đội tàu hai nước đã phối hợp luyện tập chặt chẽ, đảm bảo đúng nghi thức đối ngoại. Đội hình, vị trí đứng, động tác chào, báo cáo được luyện tập thuần thục, thể hiện tinh thần kỷ luật, thống nhất cao, tác phong nghiêm túc.

Cán bộ, chiến sĩ các tàu rất vinh dự, tự hào khi được đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trực tiếp lên thăm; xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Theo kế hoạch, sáng mai (19/3), Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để tham quan tàu Hải quân hai nước; nghe chỉ huy hai biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.