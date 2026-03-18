Iran tuyên bố học thuyết hạt nhân khó thay đổi, eo biển Hormuz cần quy tắc mới

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, quan điểm của Tehran về việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi đáng kể, và các nước giáp vịnh Ba Tư cần bộ quy tắc mới cho eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei từng phản đối việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một fatwa (sắc lệnh tôn giáo) ban hành vào đầu những năm 2000.

Trong nhiều năm qua, Mỹ và Israel cáo buộc Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng chính quyền Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Al Jazeera ngày 17/3, ông Araqchi cho biết fatwa phụ thuộc vào người ban hành, và ông chưa thể khẳng định quan điểm pháp lý hay chính trị của tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Về vấn đề eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran cho biết, ông tin rằng sau khi chiến tranh kết thúc, các quốc gia giáp vịnh Ba Tư nên soạn thảo một bộ quy tắc mới cho tuyến đường biển này, nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn theo các điều kiện phù hợp với lợi ích của Iran và khu vực.

Giao thông qua eo biển đang bị đình trệ. Iran tuyên bố “sẽ không cho phép một lít dầu nào” đến Mỹ, Israel và các đối tác của họ.

Ngày 17/3, Chủ tịch Quốc hội Iran viết trên mạng xã hội rằng tình hình eo biển Hormuz “sẽ không trở lại như trước chiến tranh”.

Mỹ đang tìm cách xây dựng một liên minh hải quân để hộ tống các tàu đi qua eo biển, nhưng hầu hết các đồng minh NATO cho biết họ không muốn tham gia các hoạt động quân sự chống Iran.

Pháp tuyên bố chỉ cân nhắc một liên minh quốc tế để bảo đảm việc đi lại qua eo biển sau khi có lệnh ngừng bắn, và tiến hành đàm phán trước với Tehran.

Ông Araqchi nói rằng việc chấm dứt chiến tranh chỉ khả thi nếu vĩnh viễn kết thúc xung đột trên toàn khu vực và Iran được bồi thường cho các thiệt hại mà họ phải chịu.

Khi được hỏi về các vụ tấn công của Iran không chỉ nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Vịnh mà còn ảnh hưởng đến khu dân cư và thương mại, Ngoại trưởng Iran cho biết lý do là vì lực lượng Mỹ đã di chuyển đến các khu vực đô thị.

“Ở đâu có lực lượng Mỹ tập trung, ở đâu có các cơ sở thuộc quyền sở hữu của họ, nơi đó đều trở thành mục tiêu. Có thể một số địa điểm này nằm gần khu vực đô thị”, nhà ngoại giao hàng đầu Iran nói.

Ông Araqchi thừa nhận các nước trong khu vực “bực bội và người dân của họ bị tổn hại hoặc phiền toái” bởi các vụ tấn công của Iran, nhưng ông nhấn mạnh đây hoàn toàn là lỗi của Mỹ vì đã khởi xướng chiến tranh vào ngày 28/2.