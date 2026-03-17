Đắk Lắk công bố danh sách trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng 17/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo báo cáo, số đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh là 15 đại biểu, số người trúng cử 15 người. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 84 đại biểu, số người trúng cử 84 người. Đối với cấp xã, có 2.444 đại biểu được bầu, số người trúng cử là 2.443 người, thiếu 1 người so với cơ cấu.

Phát biểu tại hội nghị, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết: Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định pháp luật, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các đại biểu trúng cử là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi các đại biểu nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cử tri, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại hội nghị.

Hòa chung không khí bầu cử cả nước ngày 15/3, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.269.715 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%. Không khí bầu cử tại các tổ bầu cử diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đa số cử tri phấn khởi, tin tưởng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.