Xã hội

Google News

Phát hiện xe khách bị tước kiểm định ‘chạy liều’ trên tuyến Bắc - Nam

Ngọc Văn
TPO - Dù đã bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định, một xe khách giường nằm vẫn ngang nhiên chở khách tuyến Bắc - Nam và bị lực lượng CSGT Công an TP. Huế phát hiện, xử lý khi lưu thông qua địa bàn thành phố.

Chiều 18/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết, vừa phát hiện, xử lý một trường hợp xe khách vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

Xe khách bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định vẫn hoạt động vận tải hành khách tuyến Bắc - Nam.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an TP. Huế nắm nguồn tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) về việc xe khách giường nằm mang BKS 36H-170.62 đã bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định nhưng vẫn hoạt động vận tải hành khách tuyến Bắc - Nam.

Từ nguồn tin trên, lực lượng CSGT Công an TP. Huế tiến hành dừng xe khách này để kiểm tra khi phương tiện lưu thông trên đường Hùng Vương (tuyến Quốc lộ 1 qua phường Thuận Hóa, Huế).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Trọng Hà (SN 1972, trú phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ theo quy định.

Trước đó, vào ngày 10/3, phương tiện nói trên đã bị Cục CSGT xử phạt, đồng thời tước quyền sử dụng giấy chứng nhận và tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng. Nguyên nhân do xe kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang hành lý không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Phòng CSGT Công an TP. Huế đã lập biên bản vi phạm và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

