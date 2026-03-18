53 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Huế

Ngày 18/3, Ủy ban Bầu cử TP. Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP. Huế diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên đến đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự.
Toàn thành phố có 676 khu vực bỏ phiếu. Ngay trong buổi sáng 15/3, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, tỷ lệ cử tri đi bầu tăng nhanh. Kết thúc ngày bầu cử, TP. Huế ghi nhận 969.425/969.479 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,99%, xếp thứ 2 toàn quốc; trong đó 668 khu vực bỏ phiếu và 37/40 xã, phường đạt 100%.
Kết quả kiểm phiếu cho thấy, TP. Huế bầu đủ 53 đại biểu HĐND từ 89 ứng cử viên. Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại hoặc bầu thêm.
Ngay sau hội nghị, Ủy ban Bầu cử TP. Huế tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định, chuẩn bị điều kiện để HĐND khóa mới tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai nhiệm vụ.
Danh sách 53 đại biểu HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031:
|Đơn vị bầu cử
|Số lượng
|Đại biểu trúng cử
|Số 1
|4
|Võ Văn Chí Công; Hoàng Hải Minh; Nguyễn Xuân Sơn; Nguyễn Tài Tuệ
|Số 2
|4
|Lê Ngọc Bảo; Nguyễn Thị Châu; Hoàng Vũ Yến Oanh; Hoàng Phú
|Số 3
|3
|Nguyễn Thanh Hoài; Châu Viết Thành; Hà Văn Tuấn
|Số 4
|5
|Trần Kiêm Hảo; Lê Minh Nhân; Võ Lê Nhật; Phạm Đức Tiến; Nguyễn Đại Viên
|Số 5
|4
|Phan Thanh Hải; Trần Đức Minh; Nguyễn Thị Phương Nam; Phan Quý Phương
|Số 6
|5
|Nguyễn Đình Bách; Nguyễn Anh Dũng; Hồ Đắc Thái Hoàng; Nguyễn Vũ Quốc Huy; Nguyễn Khắc Toàn
|Số 7
|3
|Hoàng Trọng Bửu; Nguyễn Đình Cấu (Hòa thượng Thích Huệ Phước); Nguyễn Chí Quang
|Số 8
|4
|Lê Huy Nghĩa; Nguyễn Chí Tài; Nguyễn Văn Thạnh; Đoàn Hữu Hào Vinh
|Số 9
|4
|Đặng Hồng Sơn; Hồ Nhật Tân; Lê Văn Tuệ; Nguyễn Hữu Trình
|Số 10
|4
|Lê Văn Cường; Hồ Vũ Ngọc Lợi; Phan Quốc Sơn; Nguyễn Quang Tuấn
|Số 11
|4
|Nguyễn Văn Mạnh; Đặng Hữu Phúc; Nguyễn Quang Phước; Nguyễn Tân
|Số 12
|3
|Lưu Đức Hoàn; Trần Thị Kim Loan; Lương Bảo Toàn
|Số 13
|3
|Trần Gia Công; Lê Thị Thu Hương; Nguyễn Thanh Tuấn
|Số 14
|3
|Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Mạnh Hùng; Hoàng Minh Hùng