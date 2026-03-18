53 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Huế

TPO - TP. Huế đã bầu đủ 53 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia gần tuyệt đối, không có đơn vị phải bầu lại hoặc bầu thêm.

Ngày 18/3, Ủy ban Bầu cử TP. Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP. Huế diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên đến đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế - công bố kết danh sách trúng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn thành phố có 676 khu vực bỏ phiếu. Ngay trong buổi sáng 15/3, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, tỷ lệ cử tri đi bầu tăng nhanh. Kết thúc ngày bầu cử, TP. Huế ghi nhận 969.425/969.479 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,99%, xếp thứ 2 toàn quốc; trong đó 668 khu vực bỏ phiếu và 37/40 xã, phường đạt 100%.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, TP. Huế bầu đủ 53 đại biểu HĐND từ 89 ứng cử viên. Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại hoặc bầu thêm.

Cử tri phường An Cựu, TP. Huế, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau hội nghị, Ủy ban Bầu cử TP. Huế tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định, chuẩn bị điều kiện để HĐND khóa mới tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai nhiệm vụ.

Danh sách 53 đại biểu HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031: