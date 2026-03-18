Hà Nội làm rõ thông tin xây nhà xã hội sau khi di dời trường đại học khỏi nội đô

TPO - Hà Nội khẳng định, các trường đại học tại nội đô sau khi di dời sẽ được cải tạo không gian, từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo.

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107 về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là việc TP Hà Nội yêu cầu: "Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi thành phố, nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà này sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội".

Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, đoạn văn bản này được hiểu chưa đầy đủ ý, bởi nội dung này bao gồm cả Dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiên cứu đánh giá tình trạng công trình, lập hồ sơ đề xuất Dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi nội đô, nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khẳng định: Hà Nội bám sát chủ trương định hướng đã được nêu trong Dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, vừa được công bố để lấy ý kiến nhân dân.

Đối với các trường đại học tại nội đô sau khi di dời sẽ được cải tạo không gian, từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, đổi mới sáng tạo. Hình thành cơ sở thứ hai tại các đô thị bên ngoài nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, đồng thời tạo tiền đề, động lực phát triển đô thị khu vực bên ngoài.

Đặc biệt, bản dự thảo quy hoạch xác định: Đối với quỹ đất sau khi di dời cơ sở y tế, trường đại học ưu tiên chuyển đổi thành các công viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao, không phát triển nhà ở.