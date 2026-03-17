Đào đường, dựng rào chắn thi công cống ngầm khẩn cấp lưu vực Tô Lịch - Tả Nhuệ

TPO - Hàng loạt rào chắn vừa được dựng lên dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội) để phục vụ thi công dự án cống ngầm khẩn cấp dài 350m. Việc thi công khiến lòng đường bị thu hẹp, phần nào ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân vào giờ cao điểm.
Dọc tuyến Lạc Long Quân, nhà thầu dựng các lô rào chắn di động dài khoảng 10m, rộng 5m. Việc "chia lô" đào đường khiến phần mặt đường lưu thông bị thu hẹp chỉ còn khoảng 3,5 đến 10m (tùy từng đoạn). Dòng phương tiện thường xuyên phải nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, đặc biệt ùn ứ nghiêm trọng vào các khung giờ sáng và chiều.
Bên trong rào chắn, máy xúc và cần cẩu được huy động tối đa để đào hố sâu. Công nhân tất bật hạ những đốt cống bê tông cốt thép cỡ lớn, tỉ mỉ căn chỉnh trước khi đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước hiện hữu của thành phố.
Điểm nghẽn lớn nhất hiện tại nằm ở vòng xuyến nút giao Hoàng Quốc Việt – Bưởi – Lạc Long Quân. Tại đây, một rào chắn "khổng lồ" chiếm toàn bộ mặt đường (rộng 17m, dài 25m) được dựng cố định trong khoảng 7 ngày.