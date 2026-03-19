Tổng Bí thư Tô Lâm: Trường nội trú biên giới phải là 'nơi gieo con chữ, ươm mầm ước mơ'

TPO - Gửi gắm niềm tin vào các cháu học sinh, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương.

Sáng 19/3, tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng. Tham dự cùng có đại diện các bộ, ngành trung ương, tỉnh Lạng Sơn và đông đảo học sinh là con em đồng bào các dân tộc, thầy cô giáo tại xã biên giới Đồng Đăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đoàn Bắc.

Cùng với Lạng Sơn, 17 điểm cầu trực tiếp trên toàn quốc cũng diễn ra lễ động thổ xây dựng 121 Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tương ứng với 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Phát triển giáo dục đào tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc theo tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị kết luận số 81-TB/TW thống nhất chủ trương xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương lớn có chiến lược sâu sắc trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền ở biên giới Quốc gia.

Trên cơ sở bám sát chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ban, ngành và địa phương với tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”. Trong đó, Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp cùng các bộ, các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương để huy động, bố trí nguồn lực, xây dựng thiết kế mẫu phù hợp với đặc điểm văn hóa vùng miền, rà soát lựa chọn địa điểm, chuẩn bị các địa điểm cần thiết và các cơ chế, chính sách có liên quan để triển khai.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương, cả nước hôm nay đã tổ chức khởi công đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp vào ngày 19/11/2025. Lũy kế đến 2025, đã khởi công xây dựng 108 trường, trong đó có 1 trường đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1/2026 tại tỉnh Điện Biên. Trong quá trình triển khai Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan địa phương liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc kịp thời, nhất là về địa hình, mặt bằng, nguồn nước, nhân công, vật liệu xây dựng. Song song với đó phải rà soát, bổ sung kinh phí kịp thời để triển khai đúng tiến độ và nâng cao chất lượng.

Hôm nay, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết của các bộ, ngành, địa phương liên quan, chúng ta tiếp tục tổ chức khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, cùng với 108 trường của năm 2025 đã nâng tổng lên 229 trường phổ thông nội trú liên cấp, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho các em học sinh ở miền núi biên giới.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo chuẩn bị, quyết liệt triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và tặng quà cho các em học sinh cùng thầy cô vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đoàn Bắc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động các phong trào rộng khắp như “Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu” và “Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới” để huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội.

Để các dự án xây dựng trường sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các Bí thư, Chủ tịch các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai các dự án với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt nhất, hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đối với các trường đã khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2027 đối với các trường khởi công, động thổ hôm nay.

Thủ tướng nêu rõ, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, để từng ngôi trường mới sẽ là “nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc; góp phần đưa từng cộng đồng, bản làng, địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương của Tổ quốc

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và phát triển giáo dục của nước nhà. Các kỳ đại hội gần đây, Đảng ta đã xác định giáo dục và đạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn về giáo dục và đào tạo đã được ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, trong đó xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu quyết định tương lai của dân tộc.

Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, đây là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tại các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này. Thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án thực hiện thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới. Phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật để xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân, thầy giáo, cô giáo cũng như của phụ huynh học sinh và của chính các cháu học sinh.

Cấp ủy chính quyền các đoàn thể nhân dân ở các xã cần tiếp tục quan tâm tới sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương. Trước hết là quan tâm để tất cả các cháu học sinh đều được đến trường, đều được học tập trong môi trường đầy đủ. Cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương.

Tổng Bí thư đề nghị nhân dân trên địa bàn các trường tiếp tục ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai thành công. Đây là ngôi trường của con em mình, của bà con mình nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới. Ảnh: Đoàn Bắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các cháu học sinh thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về vai trò học tập đối với tương lai của đất nước "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương mình.

Với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, Tổng Bí thư tin tưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng nói riêng và các trường được khởi công, động thổ xây dựng ngày hôm nay và sắp tới sẽ sớm được hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành nhiều cột mốc mềm về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững để thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương của Tổ quốc.