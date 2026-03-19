Vĩnh Long xử phạt cây xăng tự ý đóng cửa, ngừng bán hàng

Cảnh Kỳ
TPO - Một cửa hàng xăng dầu ở Vĩnh Long bị phạt hành chính 15 triệu đồng do không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Sáng 19/3, Sở Công Thương Vĩnh Long cho biết, qua giám sát hệ thống bán lẻ xăng dầu, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã phát hiện một cây xăng của Công ty TNHH L.G.Đ (tại phường Long Châu, Vĩnh Long) tự ý ngưng hoạt động, khi chưa được Sở Công Thương chấp thuận.

Số điện thoại đường dây nóng của Quản lý thị trường Vĩnh Long được dán tại các cây xăng, chợ để tiếp nhận phản ánh liên quan giá cả, nguồn cung, chất lượng... hàng hóa.

Sau khi làm việc với cây xăng và công ty trên, Chi cục QLTT Vĩnh Long đã quyết định xử phạt hành chính công ty L.G.Đ số tiền 15 triệu đồng, cho hành vi không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

QLTT Vĩnh Long cho biết, ghi nhận thực tế đến ngày 18/3, Vĩnh Long có 3 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động. Trong đó, 1 cửa hàng lý do hư hỏng đang sửa chữa; 1 cửa hàng đang làm thủ tục sang nhượng, 1 cửa hàng đã dừng từ lâu.

Sở Công Thương Vĩnh Long đánh giá, tới nay, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của các cửa hàng xăng dầu, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, dừng bán không có lý do...

#xăng dầu #Vĩnh Long #xử phạt #cửa hàng #quản lý thị trường #pháp luật #ổn định

