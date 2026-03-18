Giá xăng dầu tăng cao, Hà Nội có động thái mới

TPO - Trên cơ sở so sánh với giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán với giá hiện tại, các đơn vị, chủ đầu tư rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Ngày 18/3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các dự án.

Theo Sở Xây dựng, do ảnh hưởng của địa chính trị trên thế giới, những ngày qua giá xăng dầu trong nước có biến động tăng rất mạnh.

Để hạn chế tác động của giá xăng dầu đến tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật giá xăng dầu theo các thời điểm thông báo của Bộ Công Thương.

Thi công Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Trên cơ sở đó, so sánh với giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán đã được phê duyệt, làm cơ sở xem xét việc rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng (nếu cần thiết) với các nhà thầu đối với các hợp đồng theo hình thức điều chỉnh giá. Điều này nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Trường hợp dự toán điều chỉnh vượt dự toán đã được phê duyệt, các chủ đầu tư cần nhanh chóng gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong việc ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh, các chủ đầu tư cần kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố và báo cáo các Bộ, ngành để tháo gỡ.