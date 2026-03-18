Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá xăng dầu tăng cao, Hà Nội có động thái mới

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên cơ sở so sánh với giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán với giá hiện tại, các đơn vị, chủ đầu tư rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Ngày 18/3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các dự án.

Theo Sở Xây dựng, do ảnh hưởng của địa chính trị trên thế giới, những ngày qua giá xăng dầu trong nước có biến động tăng rất mạnh.

Để hạn chế tác động của giá xăng dầu đến tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật giá xăng dầu theo các thời điểm thông báo của Bộ Công Thương.

1000039384.jpg
Thi công Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Trên cơ sở đó, so sánh với giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán đã được phê duyệt, làm cơ sở xem xét việc rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng (nếu cần thiết) với các nhà thầu đối với các hợp đồng theo hình thức điều chỉnh giá. Điều này nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Trường hợp dự toán điều chỉnh vượt dự toán đã được phê duyệt, các chủ đầu tư cần nhanh chóng gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong việc ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh, các chủ đầu tư cần kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố và báo cáo các Bộ, ngành để tháo gỡ.

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu ngày 18/3: Xăng E5RON92: 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III: 25.575 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: 27.025 đồng/lít; dầu hỏa: 26.932 đồng/lít; dầu mazut 180 CST 3.5S: 18.661 đồng/kg.

