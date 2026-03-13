Khách Việt tranh thủ chốt đơn xe máy điện VinFast để "sống khỏe" trước cơn bão giá xăng dầu

Thị trường xe máy đang chứng kiến hai gam màu trái ngược: xe xăng vắng khách, xe điện VinFast liên tục “cháy hàng” tại nhiều đại lý. Theo giới chuyên gia, ngoài lợi thế tiết kiệm, chất lượng, “cuộc cách mạng đổi pin” đang tạo niềm tin ngày càng lớn cho cộng đồng người dùng.

Xe xăng ế ẩm, xe điện “chốt đơn” mỏi tay

Ghi nhận tại nhiều đại lý VinFast ở các thành phố lớn cho thấy, nhu cầu mua xe máy điện trong những ngày gần đây tăng mạnh so với ngày thường.

Đơn cử, tại đại lý VinFast Mạnh Phát với 3 cơ sở ở Hà Nội, theo ghi nhận, trong những ngày qua khách hàng nườm nượp đến tìm mua xe điện khiến cho nhiều showroom rơi vào tình trạng quá tải. Thậm chí có thời điểm các cửa hàng phải tạm dừng nhận đơn vì hết hàng.

“Tại Hà Nội gần đây xe điện VinFast có lúc rơi vào tình trạng khan hiếm do cung không đủ cầu. Có ngày chúng tôi về 200 xe nhưng trả cọc tới 180 đơn. Các dòng được tìm mua nhiều nhất là Feliz và Evo Grand”, đại diện cửa hàng chia sẻ.

Cũng tại Hà Nội, đại lý VinFast Huy Hiệu ghi nhận lượng khách đến tìm mua xe điện tăng cao đột biến. Đại diện đơn vị cho biết cuối tuần qua là thời điểm đông nhất khi một cơ sở trong hệ thống ghi nhận 50 đơn đặt cọc và 100 xe bán ra chỉ trong 2 ngày cuối tuần.

Trong khi đó ở phía Nam, một cơ sở kinh doanh thuộc chuỗi đại lý VinFast Saigon South ở TP.HCM cho biết thời gian gần đây, nhiều đại lý có thể đạt đến mức doanh số cao gấp 2-4 lần so với ngày thường. Diễn biến này cho thấy mức độ quan tâm và sức mua xe máy điện tăng rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, tại một số cửa hàng xe máy xăng ở Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và nhiều thành phố lớn khác, khách giao dịch vô cùng thưa thớt. Nhiều điểm bán trong thời gian ghi nhận hoàn toàn… không bóng khách hàng. Diễn biến này cho thấy mối quan tâm của người tiêu dùng đang nghiêng mạnh hơn về xe điện.

Xe điện ngày càng phổ biến nhờ “cách mạng đổi pin”

Theo giới quan sát, những gam màu trái ngược của thị trường xe máy những ngày gần đây do cộng hưởng của nhiều yếu tố. Trong đó, việc giá xăng tăng hơn 30% tác động đáng kể đến chi phí đi lại, qua đó thúc đẩy người dùng chuyển sang các phương tiện chạy điện nhằm tiết kiệm chi phí vận hành.

“Cảnh tượng đông nghịt khi đi qua cây xăng khiến tôi choáng váng. Chưa kể, mỗi tháng tốn thêm khoản lớn vì xăng đội giá. Vậy nên tôi quyết định mua một chiếc xe điện VinFast để sử dụng lâu dài. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, chị Nguyễn Minh Anh, một nữ khách hàng có mặt tại đại lý VinFast Mạnh Phát (Hà Nội) cho biết. Chị cũng chia sẻ đã tính đến đổi xe điện từ lâu vì những trải nghiệm tốt của bạn bè, người thân. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây của thị trường thúc đẩy chị quyết định sớm hơn.

Ở góc độ rộng hơn, ông Nguyễn Văn Trạc, chuyên gia phân tích thị trường khẳng định, sức mua tăng mạnh với xe máy điện không chỉ xuất phát từ áp lực chi phí nhiên liệu. Xe máy điện, đặc biệt là những đơn vị số 1 thị trường như VinFast đã chiếm được niềm tin của người dùng nhờ sự bền bỉ, khả năng vận hành đã được kiểm chứng cũng như hệ thống hạ tầng rộng khắp và chính sách hướng tới quyền lợi người dùng.

Đặc biệt ông nhắc tới thực tế, trải nghiệm của người dùng đang ngày càng được nâng cấp nhờ công nghệ đổi pin mới. “Việc đổi pin chỉ mất 1-2 phút, giúp xe máy điện thuận tiện hơn rất nhiều trong sử dụng hằng ngày. Cùng với hệ thống 45.000 tủ đổi pin đang nhanh chóng phủ rộng, đây sẽ là một cuộc cách mạng về giải pháp cấp năng lượng, tạo bước tiến lớn để xe máy điện thay thế xe xăng trong đời sống thường nhật”, vị chuyên gia đánh giá.

Về chính sách, theo đánh giá, VinFast đang hỗ trợ người dùng bằng nhiều ưu đãi lớn và chính sách linh hoạt, giúp đông đảo người dân dễ dàng tiếp cận xe điện hơn.

Đơn cử, toàn bộ dải sản phẩm xe máy điện của VinFast đang nhận được mức hỗ trợ giảm trực tiếp 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Ngoài ra, hãng cũng triển khai chính sách mua trả góp với vốn đối ứng từ 0 đồng và lãi suất ưu đãi.

Đáng chú ý, VinFast hiện áp dụng thêm mức giảm 5% giá xe theo chương trình “Thu xăng - Đổi điện”, triển khai đến hết tháng 3, qua đó tạo thêm động lực cho người dùng chuyển sang phương tiện xanh trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Với các mẫu xe máy điện đổi pin như Feliz II và Viper, khách đặt cọc sớm còn nhận thêm 1 triệu đồng (tới 15/3). Các chính sách này giúp người dùng, đặc biệt là người trẻ và người mới đi làm, dễ tiếp cận xe máy điện hơn nhờ mức đầu tư ban đầu thấp và chi phí sử dụng tiết kiệm.

Những tín hiệu từ thị trường cho thấy xe máy điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dùng Việt. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu còn nhiều biến động, lợi thế vận hành, chi phí sử dụng thấp cùng “cuộc cách mạng đổi pin” được đánh giá sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện trong thời gian tới.