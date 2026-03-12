Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hé lộ diện mạo Yamaha Exciter bản mới tại Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mẫu xe côn tay Yamaha Exciter 2026 xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 2/2026, báo hiệu ngày ra mắt Việt Nam đang tới gần.

Theo Công báo sở hữu công nghiệp tháng 2/3036, hãng xe Yamaha vừa đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe máy mới.

Hồ sơ đăng ký không nêu tên cụ thể nhưng có thể nhận ra đây là Exciter bản mới. Xe có thiết kế tổng thể trùng khớp với hình ảnh từng lộ diện trên đường phố TP. HCM vào cuối năm 2025.

Từ các bản thiết kế đăng ký bảo hộ kiểu dáng, có thể thấy Yamaha Exciter 2026 sẽ có những thay đổi đáng kể về ngoại hình, đặc biệt ở khu vực đầu và đuôi xe.

﻿yamaha-exciter-2026-dang-ky.png
yamaha-exciter-2026-dang-ky-1.png﻿
Hình ảnh mẫu xe máy mới của Honda trong Công báo sở hữu công nghiệp số 455 tháng 2/ 2026.

Theo đó, phần đầu xe được làm gọn hơn. Cụm đèn chiếu sáng phía trước được thiết kế lớn hơn so với phiên bản hiện hành, trong khi dải đèn LED định vị ban ngày cũng được tinh chỉnh. Mặt nạ trước được vuốt nhọn kết hợp với những đường cắt xẻ táo bạo.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED cũng có kích thước lớn hơn. Thân xe tiếp tục được làm vuốt thuôn về sau, góp phần tăng vẻ thể thao và hiện đại.

exciter-2026-ai.jpg
Ảnh minh họa mô phỏng thiết kế của Yamaha Exciter mới thực hiện bởi công cụ AI. Ảnh: Minh Long Motor

Hiện chưa có thông tin chính thức về những thay đổi liên quan đến thông số kỹ thuật của mẫu xe này. Theo truyền thống, Yamaha thường bổ sung công nghệ mới cho Exciter qua mỗi lần nâng cấp.

Exciter phiên bản mới 2026 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trang bị thêm hệ thống kiểm soát lực kéo, màn hình hiển thị màu, và đặc biệt là hệ thống phanh ABS hai kênh.

Những nâng cấp này hứa hẹn sẽ tạo lợi thế giúp mẫu xe của Yamaha tăng sức cạnh tranh trước đối thủ trực tiếp là Honda Winner X.

Về vận hành, Exciter thế hệ mới được cho là vẫn sử dụng động cơ 155cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, đi kèm hộp số 6 cấp và ly hợp hỗ trợ chống trượt.

Yamaha Exciter 2026 chạy thử trên đường phố Việt Nam hồi cuối năm ngoái.

Yamaha Exciter 2026 chạy thử trên đường phố Việt Nam hồi cuối năm ngoái.

Trên phiên bản hiện hành, khối động cơ này cho công suất khoảng 17,7 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm. Bản nâng cấp được kỳ vọng sẽ có những tinh chỉnh từ Yamaha nhằm cải thiện hiệu năng đồng thời nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện tại, Yamaha Exciter 155 VVA đang được phân phối tại Việt Nam với giá dao động từ 45,8 đến 55,2 triệu đồng. Nếu được bổ sung thêm công nghệ và trang bị mới, giá bán của Exciter 2026 nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ so với mức hiện tại.

Lê Tuấn
#Yamaha Exciter #xe côn tay #yamaha #exciter #xe máy #exciter bản mới

Cùng chuyên mục