Ưu đãi tới 13%, thêm hỗ trợ cho khách hàng đặt cọc sớm: Người dùng tranh thủ chốt cọc VinFast Feliz II

VinFast Feliz II sở hữu những ưu điểm được kế thừa từ dòng Feliz về ngoại hình và vận hành. Việc hãng mở đặt cọc sớm kèm theo các ưu đãi ngập tràn, đặc biệt là chương trình “Thu xăng đổi điện” mới đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng có nhu cầu.

“Bão ưu đãi” trong tháng 3

Tháng 3 năm nay là khoảng thời gian người dùng có thể “bơi” trong loạt ưu đãi hỗ trợ người dùng sở hữu xe máy điện của VinFast. Theo đó, người dùng nhận được ưu đãi 6% giá trị xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Ngoài ra, những khách hàng đặt cọc sớm các mẫu xe điện trong đó có Feliz II trước ngày 15/3 sẽ nhận được ưu đãi 1 triệu đồng.

Đáng chú ý hơn, trước diễn biến khó lường của giá xăng dầu thế giới, Vingroup mới đây đã công bố khẩn cấp triển khai chương trình "Thu xăng - Đổi điện" đặc biệt. Theo đó, ngoài các chính sách ưu đãi trên, khách hàng chuyển đổi từ xe máy xăng cũ sang xe máy điện VinFast mới từ nay tới hết tháng 3 sẽ được ưu đãi thêm 5% giá trị xe.

Trên các diễn đàn, các chính sách ưu đãi hiện nay nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng người dùng. “Tính ra tổng ưu đãi tới 13%, chưa kể thêm 1 triệu đồng giảm trừ đặt cọc sớm. Mùa bão giá xăng thế này, đổi sang xe điện dễ dàng như thế tội gì không chuyển đổi”, tài khoản NguyenMinh bình luận trên diễn đàn đô thị hơn 100.000 thành viên.

Chương trình ưu đãi khiến những mẫu xe đổi pin đang hút người dùng như Feliz II đã nóng lại càng thêm bỏng tay. Nhiều khách hàng tính toán, với mức giá từ 24,9 triệu đồng, chủ xe sử dụng hết các ưu đãi chỉ cần chi hơn 20 triệu đồng để sở hữu Feliz II - mức giá tốt hơn nhiều nếu so với các đối thủ xe xăng cùng phân khúc như Honda Vision.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, trong tầm giá này, Feliz II vẫn sở hữu loạt trang bị đáng tiền, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Theo đó, với động cơ điện đặt ở bánh sau, công suất tối đa khoảng 3.000W, Feliz II cho tốc độ tối đa khoảng 70km/h. Xe sử dụng pin LFP, loại pin được đánh giá có độ bền cao và ổn định trong quá trình sử dụng. Theo tính toán, quãng đường di chuyển của Feliz II có thể đạt khoảng 156 km/lần sạc - thoải mái để người dùng di chuyển cả tuần.

Điểm mạnh của Feliz II còn nằm ở sự cân bằng giữa thiết kế, độ đầm chắc và khả năng vận hành thực tế. Mẫu xe có dáng ngồi thoải mái, sàn để chân rộng, phù hợp với nhu cầu đi làm hằng ngày, chở thêm đồ hoặc di chuyển đường dài trong đô thị đều thoải mái. Khung xe được hoàn thiện chắc chắn, tạo cảm giác vững vàng khi tăng tốc và ôm cua, trong khi động cơ điện giúp xe vận hành êm, ít rung, gần như không có độ trễ khi vặn ga.

Với người dùng phổ thông, những yếu tố này tạo nên giá trị thật cho một chiếc xe dễ đi, bền bỉ, ít hỏng vặt và chất lượng vượt kỳ vọng trong tầm giá hơn 20 triệu đồng sau ưu đãi.

“Đổi sang xe điện 1 năm, tiền tiết kiệm đủ tậu thêm 1 chiếc xe mới”

Ngoài yếu tố giá bán và trang bị, Feliz II được lòng nhiều người dùng còn bởi sự tiện lợi và khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng trong dài hạn.

Feliz II mang đến hai lựa chọn pin để người dùng cân nhắc gồm thuê pin hoặc mua đứt pin. Với phương án thuê pin, khách hàng có thể giảm chi phí ban đầu khi mua xe và tận dụng hệ sinh thái trạm đổi pin đang được VinFast mở rộng tại nhiều tỉnh thành. Người dùng hiện được miễn phí đổi pin mỗi tháng 20 lần từ nay đến giữa năm 2028, tương đương quãng đường tối thiểu 800 km/tháng. Chính sách này giúp chủ xe Feliz II gần như không phải bận tâm về chi phí sử dụng trong thời gian 2,5 năm.

Trong khi đó, phương án mua đứt pin lại phù hợp với nhóm khách hàng muốn sở hữu trọn gói chiếc xe ngay từ đầu và chủ động trong quá trình sử dụng. Với lựa chọn này, người dùng có thể tự sạc pin tại nhà hoặc sạc miễn phí tại các điểm sạc công cộng của V-Green đến tháng 5/2027.

Dù lựa chọn thuê pin hay mua đứt pin, chi phí sử dụng xe điện vẫn được nhiều người đánh giá là thấp hơn đáng kể so với xe máy chạy xăng. Trong bối cảnh giá xăng tại Việt Nam tăng mạnh và tiệm cận mức 30.000 đồng/lít, chi phí vận hành xe máy chạy xăng đang là mối lo lớn đối với nhiều người dùng. Áp lực chi phí nhiên liệu còn đặc biệt đè nặng lên nhóm người thường xuyên di chuyển quãng đường dài như các tài xế dịch vụ.

Anh Trần Quân - tài xế dịch vụ tại Hà Nội tính toán, với quãng đường di chuyển hiện tại, anh tốn khoảng 90.000 - 100.000 đồng/ngày, tức khoảng 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, theo anh, xe xăng còn kéo theo chuỗi chi phí thay dầu mỗi 1.500km, thay bugi, lọc gió, má phanh… Nếu đổi sang Feliz II, anh sẽ nhẹ cả đôi đường, từ chi phí sở hữu tới sử dụng. “Tiền tiết kiệm 1 năm có thể mua thêm 1 chiếc xe nữa, bài toán kinh tế này quá hời”, anh khẳng định.

Trong bối cảnh giá xăng tiếp tục biến động, những mẫu xe điện như VinFast Feliz II đang mở ra một lựa chọn thực tế, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày của nhiều người Việt.