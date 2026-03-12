Chi phí dễ chịu, xưởng dịch vụ phủ khắp cả nước, VinFast khiến ô tô “dễ nuôi” hơn bao giờ hết

Bên cạnh chất lượng đã được khẳng định, VinFast đang thuyết phục người dùng Việt chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện nhờ lợi thế “vô đối”: chi phí sử dụng siêu rẻ cùng chất lượng dịch vụ vượt xa những hãng xe có mặt trên thị trường.

Sửa chữa, bảo dưỡng “rẻ đến ngỡ ngàng”

Khi nhắc tới việc chuyển từ xe máy sang ô tô, một trong những yếu tố khiến nhiều người dùng băn khoăn là chi phí “nuôi” xe, đặc biệt là tiền bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trong quá trình sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, nỗi lo này gần như biến mất từ khi các dòng xe điện VinFast xuất hiện.

Với thiết kế ít chi tiết cơ học hao mòn, mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast lên tới 15.000 km, gấp 3 lần mức phổ biến của xe xăng là 5.000 km. Điều này vừa giảm tải tần suất phải đưa xe vào xưởng, vừa giúp chủ xe tiết kiệm chi phí.

Anh Hoàng Cao Minh, chủ xe VF 3, ngỡ ngàng khi hóa đơn kỳ bảo dưỡng đầu tiên chỉ vỏn vẹn 432.000 đồng - con số khiến anh phải thốt lên “rẻ hơn cả xe máy”.

Thậm chí, ở những phân khúc xe cao hơn, chi phí bảo dưỡng cũng rất thấp. “Chiếc VF 7 đi được tới 36.000 km cũng chỉ tiêu tốn khoảng 752.000 đồng, chủ yếu là thay lọc gió và chi phí bảo dưỡng”, kênh Đông ngủ 8 tiếng chia sẻ. Reviewer từ kênh này cho biết thêm, khi đi bảo dưỡng, nhiều chi phí liên quan đều do VinFast chi trả nên số tiền thực tế khách hàng trả tại xưởng dịch vụ luôn ở mức tối ưu.

Cùng với chi phí bảo dưỡng thấp, giá thành sửa chữa, thay thế phụ tùng của VinFast cũng được chủ xe đánh giá là mềm hơn so với mặt bằng chung, thậm chí, nhiều hạng mục được miễn phí.

“Tôi được thay thế cụm thước lái trên chiếc VF 3 (trị giá hơn 2,3 triệu đồng), thay hai thanh rotuyn hay thậm chí là cặp giảm xóc hàng chục triệu đồng hoàn toàn miễn phí. Hãng luôn đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu”, anh Minh chia sẻ.

Trải nghiệm “hậu mãi toàn diện” cho khách hàng

Một yếu tố khác tạo nên sự khác biệt về hậu mãi của VinFast là hạ tầng mạng lưới xưởng dịch vụ liên tục được mở rộng trên toàn quốc với tốc độ thần tốc. Hiện tại, VinFast đã đưa vào hoạt động hơn 400 xưởng, phủ khắp 34 tỉnh, thành phố.

“Quy mô này mang ý nghĩa rất lớn đối với người dùng. So với các thương hiệu ô tô đã có mặt tại Việt Nam từ 20-30 năm trước, VinFast vượt Honda, Ford, Hyundai, Toyota hay Thaco. Hạ tầng khổng lồ này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ở bất cứ đâu, giải quyết triệt để vấn đề chờ đợi và giảm tải cho các xưởng dịch vụ trung tâm”, kênh Xế Cộng nhận định.

Đồng thời, điều nhiều khách hàng đánh giá cao với VinFast là việc liên tục tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng. Thay vì phải đến xưởng, nhiều dòng xe hiện nay đã được tích hợp tính năng cập nhật phần mềm tự động qua mạng (OTA) vô cùng thuận tiện. Nếu làm dịch vụ tại xưởng, khách hàng chỉ cần đặt lịch hẹn trước trên ứng dụng VinFast hoặc thông qua hotline.

Những chính sách hậu mãi mà hãng đang áp dụng cũng là điểm cộng lớn. VinFast đang triển khai chính sách bảo hành lên tới 7-10 năm (tùy dòng xe). Trong thời gian này, chủ xe cũng được sử dụng miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7.

Hiện tại, VinFast cũng là thương hiệu hiếm hoi trên thị trường cam kết minh bạch và đúng hẹn trong thời gian sửa chữa. Nếu thời gian sửa chữa vượt quá cam kết, khách hàng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Đặc biệt, trường hợp sửa chữa động cơ/pin, khách hàng còn được hỗ trợ cho mượn xe/pin để không làm gián đoạn việc di chuyển hàng ngày.

Mang tới trải nghiệm hậu mãi vừa tiết kiệm, vừa chất lượng, VinFast đang thay đổi rất nhanh cách người Việt nhìn nhận về ô tô. Từ chỗ được xem là “xa xỉ phẩm” dành cho một nhóm khách hàng nhất định, ô tô ngày nay trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dùng.

“Dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện, cùng chi phí sử dụng thấp, mua xe điện VinFast là một trải nghiệm rất lợi và sung sướng”, kênh Đông ngủ 8 tiếng nhận định.